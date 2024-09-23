В КХЛ прогремела первая отставка! Русского канадца выгнали через три недели после начала сезона — он был обречен?

И вот в это межсезонье Немировски возглавил астанинский «Барыс». Команда, по сути, своей была собрана под тренера. Немировски сам общался с легионерами. Подписание Антона Бурдасова и Виктора Антипина также выглядело логичным — оба работают с агентом Шуми Бабаевым, который представляет и интересы русско-канадского специалиста. Получил шанс на перезагрузку в Астане и Дамир Жафяров, карьера которого в последние годы была уж очень тернистой. Сначала нападающий перешел в «Ак Барс», где не срослось с Зинэтулой Билялетдиновым, затем вырвался из татарского плена в омский «Авангард», но и там после окончания прошлого сезона контракта не получил. И вот Жафяров вернулся к «своему» тренеру, у которого здорово играл в «Торпедо». Но сказки не случилось.