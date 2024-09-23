В КХЛ прогремела первая отставка! Русского канадца выгнали через три недели после начала сезона — он был обречен?

В последние несколько лет в «Барысе» происходят странные дела. Постоянно появляющиеся слухи по поводу внутренних междуусобных войн в команде сложно сосчитать. А вспомнить, когда в последний раз в команде надолго задерживался кто-то из тренеров, не представляется возможным.
В прошлом сезоне «Барыс» уволил своего главного уже в октябре, тогда команда Андрея Скабелки набрала 11 очков за 15 матчей и занимала предпоследнее место на Востоке. В этой регулярке дожидаться октября не стали: Дэвиду Немировски указали на выход после шести поражений в семи играх.
Учитывая последние годы работы Немировски, представить, что канадский специалист сможет снова трудоустроиться в КХЛ, достаточно трудно. Удачно он возглавлял нижегородское «Торпедо» в 2018—2020 годах: тогда команда показывала интересный хоккей и стабильно выходила в плей-офф. Правда, дальше первого раунда не продвигалась. В сезоне-2023/2024 Немировски ненадолго появился в «Сибири» — уволили его уже в декабре. Впрочем, на момент отставки команда шла на восьмом месте, в зоне плей-офф. Руководство команды тогда аргументировало все неубедительной игрой новосибирцев.
И вот в это межсезонье Немировски возглавил астанинский «Барыс». Команда, по сути, своей была собрана под тренера. Немировски сам общался с легионерами. Подписание Антона Бурдасова и Виктора Антипина также выглядело логичным — оба работают с агентом Шуми Бабаевым, который представляет и интересы русско-канадского специалиста. Получил шанс на перезагрузку в Астане и Дамир Жафяров, карьера которого в последние годы была уж очень тернистой. Сначала нападающий перешел в «Ак Барс», где не срослось с Зинэтулой Билялетдиновым, затем вырвался из татарского плена в омский «Авангард», но и там после окончания прошлого сезона контракта не получил. И вот Жафяров вернулся к «своему» тренеру, у которого здорово играл в «Торпедо». Но сказки не случилось.
У Немировски было катастрофически мало времени на то, чтобы поставить команде внятную игру. Во время сборов проходила олимпийская квалификация, куда уехала добрая часть состава. Когда игроки сборной Казахстана вернулись в расположение «Барыса», настало время начинать сезон. Сложить две части команды в цельный коллектив за такое короткое время очень сложно. А достаточного времени Дэвиду просто не дали.
И здесь возникают вопросы ко второму герою этой истории — генеральному менеджеру «Барыса» Олегу Болякину., работающему в этой должности с прошлого сезона. Он же был и. о. главного тренера после отставки Галыма Мамбеталиева, он же в качестве тренера возил команду на олимпийскую квалификацию. Назначение Дэвида Немировски на пост главного тренера случилось с подачи Аскара Мамина — президента национальной федерации хоккея Казахстана. Ходили слухи, что Болякин изначально был против кандидатуры Немировски. Отсюда и очень быстрое решение о его отставке. Но сделал ли сам генменеджер достаточно для того, чтобы старт сезона у астанинцев получился другим? В этом есть большие сомнения.
Что ждет казахстанский клуб дальше — загадка. Найти сейчас специалиста, который гарантировано исправит ситуацию, крайне тяжело. Почти у всех проверенных на уровне КХЛ тренеров уже есть работа. А найти тренера, который захочет работать в команде, где есть проблемы внутри административной части, сложно вдвойне. На бумаге состав «Барыса» безнадежным не выглядит, правда, собирался они по большей части под конкретного тренера, который уже Астану покинул. Пока все идет к тому, что и этот сезон закончится для клуба из Казахстана турнирной катастрофой.
Автор: Надежда Тонконог