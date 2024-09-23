«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1). В составе победителей дубли оформили Александр Петунин (25-я, 28-я минуты) и Егор Коробкин (31, 60), также шайбу забросил Дмитрий Силантьев (18). У гостей отличились Шелдон Ремпал (37), Михаил Науменков (40) и Джошуа Ливо (49), который набирает очки в 13 матчах подряд.