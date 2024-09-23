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«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Дубли Петунина и Коробкина помогли «Металлургу» обыграть «Салават» в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1). В составе победителей дубли оформили Александр Петунин (25-я, 28-я минуты) и Егор Коробкин (31, 60), также шайбу забросил Дмитрий Силантьев (18). У гостей отличились Шелдон Ремпал (37), Михаил Науменков (40) и Джошуа Ливо (49), который набирает очки в 13 матчах подряд.

«Металлург» (6 очков) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (10) располагается на третьей строчке.

В следующем матче «Металлург» 25 сентября примет московский «Спартак», а «Салават Юлаев» в этот же день на выезде встретится с челябинским «Трактором».

Металлург Мг
5:3
1:0, 3:2, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7140 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Виктор Козлов
Вратари
Илья Набоков
Семен Вязовой
(Александр Самонов, Александр Самонов)
1-й период
03:12
Григорий Панин
09:52
Динар Хафизуллин
13:48
Егор Сучков
17:13
Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев)
2-й период
21:12
Люк Джонсон
24:51
Александр Петунин
(Михаил Грасс)
27:02
Александр Петунин
(Данила Паливко, Робин Пресс)
30:16
Егор Коробкин
(Робин Пресс, Алексей Маклюков)
33:59
Данила Паливко
35:00
Данил Гололобов
36:01
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Джош Ливо)
39:07
Михаил Науменков
3-й период
47:09
Данил Гололобов
48:02
Джош Ливо
(Александр Хмелевский, Нэйтан Тодд)
56:30
Артем Пименов
59:42
Егор Коробкин
(Люк Джонсон, Илья Набоков)
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь