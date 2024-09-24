Слишком хорошо — тоже плохо? Как новичок СКА из НХЛ повлияет на командный баланс

Тренер с подобным характером у Деанджело уже был — Джон Торторелла в «Филадельфии» два года назад. Изначально союз горячих италоамериканцев казался хрупким, и он продержался лишь год. Торторелла посреди сезона публично заявил, что несколько разочарован способностями своего защитника при игре в обороне — и это с учётом того, что Тортс и так старался минимально выпускать Тони на вбрасываниях в своей зоне. В концовке сезона нахватавший «-27» защитник сел в запас и публично раскритиковал это решение, назвав его нелепым. Торторелла же сказал прессе, что вообще не собирается это с ними обсуждать.