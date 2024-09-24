«Барыс» первым в новом сезоне КХЛ сменил тренера

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем “Барыс” — “Динамо” (Москва) принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева. Дополнительная информация по обновленному тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — говорится в сообщении.
Это первая тренерская отставка в текущем сезоне КХЛ. «Барыс» с тремя очками в семи матчах занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Немировски возглавил «Барыс» в мае. С 2018 по 2022 год специалист руководил нижегородским «Торпедо», которое трижды выводил в плей-офф КХЛ. С апреля по декабрь 2023-го он был главным тренером новосибирской «Сибири».