Шатаут Гамзина с 33 сейвами помог ЦСКА обыграть «Амур» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Владислав Каменев (31-я минута), Константин Окулов (35) и Прохор Полтапов (39). Второй в карьере в КХЛ шатаут сделал вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, отразивший 33 броска.
ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 9 матчей. «Амур» с 4 очками идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 28 сентября в гостях сыграет против столичного «Спартака», «Амур» двумя днями ранее примет подмосковный «Витязь».