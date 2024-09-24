Шатаут Гамзина с 33 сейвами помог ЦСКА обыграть «Амур» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Владислав Каменев (31-я минута), Константин Окулов (35) и Прохор Полтапов (39). Второй в карьере в КХЛ шатаут сделал вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, отразивший 33 броска.