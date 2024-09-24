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Шатаут Гамзина с 33 сейвами помог ЦСКА обыграть «Амур» в КХЛ

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ЦСКА на выезде одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Владислав Каменев (31-я минута), Константин Окулов (35) и Прохор Полтапов (39). Второй в карьере в КХЛ шатаут сделал вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, отразивший 33 броска.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 9 матчей. «Амур» с 4 очками идет на предпоследней, 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 28 сентября в гостях сыграет против столичного «Спартака», «Амур» двумя днями ранее примет подмосковный «Витязь».

Амур
0:3
0:0, 0:3, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Илья Воробьев
Вратари
Игорь Бобков
Дмитрий Гамзин
1-й период
05:05
Никита Седов
18:42
Владислав Провольнев
2-й период
30:36
Владислав Каменев
(Константин Окулов)
34:21
Константин Окулов
(Иван Дроздов, Владислав Каменев)
38:09
Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов)
3-й период
43:44
Дмитрий Гамзин
46:56
Фредрик Классон
54:02
Иван Мищенко
54:02
Константин Окулов
Статистика
2
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Амур
КХЛ: таблица и календарь