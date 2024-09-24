«Адмирал» в четвертый раз подряд победил в КХЛ, обыграв «Витязь»

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3 (3:1, 3:2, 0:0) в пользу хозяев. В составе «Адмирала» отличились Степан Старков (5-я минута), Дмитрий Завгородний (14), Джек Родуолд (18), Джованни Фьоре (24), Никита Аноховский (28) и Аркадий Шестаков (40). За «Витязь» дубль оформил Иван Чехович (22; 34), также гол забил Дерек Барак (19).