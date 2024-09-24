Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Адмирал» в четвертый раз подряд победил в КХЛ, обыграв «Витязь»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» на своем льду обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 6:3 (3:1, 3:2, 0:0) в пользу хозяев. В составе «Адмирала» отличились Степан Старков (5-я минута), Дмитрий Завгородний (14), Джек Родуолд (18), Джованни Фьоре (24), Никита Аноховский (28) и Аркадий Шестаков (40). За «Витязь» дубль оформил Иван Чехович (22; 34), также гол забил Дерек Барак (19).

«Адмирал» одержал четвертую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги подряд, набрал 11 очков, команда располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Витязь» (6 очков) располагается на седьмом месте в таблице Запада.

В следующем матче «Адмирал» 26 сентября примет нижегородское «Торпедо», «Витязь» в этот же день встретится на выезде с хабаровским «Амуром».

Адмирал
6:3
3:1, 3:2, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 4872 зрителя
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Павел Десятков
Вратари
Василий Демченко
Дмитрий Шикин
(Максим Дорожко)
1-й период
03:33
Ярослав Бусыгин
04:17
Степан Старков
(Георгий Солянников, Даниил Гутик)
13:17
Дмитрий Завгородний
13:52
Леонид Метальников
16:04
Командный штраф
17:54
Джек Родуолд
(Джованни Фьоре, Либор Шулак)
18:26
Дерек Барак
(Дмитрий Бучельников, Иван Чехович)
2-й период
20:00
Александр Шепелев
20:00
Дерек Барак
20:15
Либор Шулак
21:11
Иван Чехович
(Дмитрий Бучельников, Джереми Рой)
23:57
Джованни Фьоре
(Дмитрий Завгородний)
27:43
Никита Аноховский
(Иван Муранов)
28:52
Илья Ануфриев
33:43
Иван Чехович
(Дерек Барак, Дмитрий Бучельников)
39:34
Аркадий Шестаков
(Егор Петухов)
3-й период
40:45
Марио Грман
44:00
Степан Старков
44:00
Иван Ежов
48:48
Иван Муранов
51:25
Джек Родуолд
56:00
Аркадий Шестаков
58:15
Либор Шулак
Статистика
18
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
7
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Витязь
КХЛ: таблица и календарь