«Сибирь» одержала шестую победу подряд, обыграв «Сочи», и возглавила таблицу Востока

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «Сочи» Андрей Никонов. В начале второго периода новосибирцы с интервалом в 24 секунды забросили две шайбы подряд и перевернули ход матча — отличились Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у «Сибири» отличился Тейлор Бек, за «Сочи» гол забил Тимур Хафизов. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Энди Андреофф.