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«Сибирь» одержала шестую победу подряд, обыграв «Сочи», и возглавила таблицу Востока

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Сочи».

Источник: HCSIBIR.RU

Победу одержали новосибирцы со счётом 4:2.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий «Сочи» Андрей Никонов. В начале второго периода новосибирцы с интервалом в 24 секунды забросили две шайбы подряд и перевернули ход матча — отличились Владимир Бутузов и Валентин Пьянов. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у «Сибири» отличился Тейлор Бек, за «Сочи» гол забил Тимур Хафизов. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Энди Андреофф.

Таким образом, «Сибирь» одержала шестую победу подряд и возглавила таблицу Восточной конференции с 12 очками.

Сибирь
4:2
0:1, 2:0, 2:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 10283 зрителя
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев
Сергей Зубов
Вратари
Антон Красоткин
Сергей Иванов
(Сергей Иванов)
1-й период
14:10
Андрей Никонов
(Дмитрий Уткин)
2-й период
21:58
Андрей Никонов
22:34
Владимир Бутузов
(Георгий Белоусов, Тэйлор Бек)
22:58
Валентин Пьянов
(Владислав Кара, Максим Карпов)
30:39
Федор Крощинский
32:10
Тревор Мерфи
3-й период
40:42
Георгий Белоусов
45:56
Владимир Бутузов
45:56
Данил Мокрушев
47:36
Тэйлор Бек
(Тревор Мерфи, Валентин Пьянов)
49:38
Георгий Белоусов
50:19
Тимур Хафизов
(Даниил Сероух)
53:47
Артем Жуков
59:46
Энди Андреофф
(Тревор Мерфи)
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Сочи
КХЛ: таблица и календарь