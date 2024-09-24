Четырьмя заброшенными шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ с новым тренером

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В первом периоде была заброшена лишь одна шайба: на шестой минуте отличился динамовец Никита Гусев.
Второй гол гости организовали на 27-й минуте. Шайбу на свой счет записал Уил Джордан.
На 29-й минуте Алихан Омирбеков отквитал один гол.
Но, «Динамо» благодаря Гусеву уже на 44-й минуте вновь увеличили отрыв и установили окончательный результат.
Таким образом, «Барыс» потерпел седьмое поражение при одной победе в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Столичный клуб с тремя очками занимает последнее 12 место в Восточной конференции.
В следующем матче, «Барыс» на своем льду 26 сентября будет принимать ХК «Сочи».
Напомним, сегодня, 24 сентября, столичный клуб объявил об уходе Дэвида Немировски. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев.