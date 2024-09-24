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Четырьмя заброшенными шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ с новым тренером

Столичный «Барыс» сыграл на своем льду с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В первом периоде была заброшена лишь одна шайба: на шестой минуте отличился динамовец Никита Гусев.

Второй гол гости организовали на 27-й минуте. Шайбу на свой счет записал Уил Джордан.

На 29-й минуте Алихан Омирбеков отквитал один гол.

Но, «Динамо» благодаря Гусеву уже на 44-й минуте вновь увеличили отрыв и установили окончательный результат.

Таким образом, «Барыс» потерпел седьмое поражение при одной победе в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Столичный клуб с тремя очками занимает последнее 12 место в Восточной конференции.

В следующем матче, «Барыс» на своем льду 26 сентября будет принимать ХК «Сочи».

Напомним, сегодня, 24 сентября, столичный клуб объявил об уходе Дэвида Немировски. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Королев.

Барыс
1:3
0:1, 1:1, 0:1
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
24.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена
Главные тренеры
Евгений Королев
Алексей Кудашов
Вратари
Юхан Маттссон
Максим Моторыгин
1-й период
01:24
Антон Слепышев
05:19
Майкл Маклауд
05:34
Никита Гусев
(Джордан Уил, Бреннан Менелл)
18:08
Никита Камалов
2-й период
26:15
Джордан Уил
(Седрик Пакетт)
27:29
Артем Швец-Роговой
28:17
Алихан Омирбеков
(Кирилл Савицкий, Самат Данияр)
33:11
Егор Римашевский
33:15
Кирилл Готовец
3-й период
43:57
Никита Гусев
(Седрик Пакетт)
57:02
Джордан Уил
Статистика
4
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь