Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу» в Тольятти

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Ак Барсом».

Источник: AK-BARS.RU

Победу одежала казанская команда со счётом 4:3.

К 28-й минуте встречи гости вели со счётом 2:0 — отличились Дмитрий Юдин и Дмитрий Яшкин. За 16 секунд «Ладе» удалось сравнять счёт в матче благодаря голам Троя Джозефса и Никиты Попугаева. На последней минуте второго периода Архип Неколенко впервые вывел «Ладу» вперёд в игре. На старте третьего периода гости перевернули ход матча, забив два гола — отличились Алексей Марченко и Семён Кошелев.

Таким образом, «Ак Барс» одерждал четвёртую победу подряд, «Лада» потерпела четвёртое поражение кряду.

Лада
3:4
0:1, 3:1, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Амир Мифтахов
1-й период
02:16
Дмитрий Юдин
(Никита Лямкин, Ник Петан)
02:40
Михаил Фисенко
18:06
Энтони Греко
18:41
Кирилл Семенов
2-й период
22:14
Никита Лямкин
26:51
Архип Неколенко
27:51
Дмитрий Яшкин
(Ник Петан, Артем Галимов)
28:17
Трой Джозефс
(Остап Сафин)
28:33
Никита Попугаев
(Максим Березин, Архип Неколенко)
30:40
Митчелл Миллер
38:56
Артем Галимов
39:37
Архип Неколенко
(Егор Черников, Андрей Алтыбармакян)
3-й период
41:09
Алексей Марченко
(Егор Коршков)
42:10
Семен Кошелев
(Кирилл Семенов, Митчелл Миллер)
44:42
Никита Лямкин
50:36
Ник Петан
Статистика
6
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь