«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу» в Тольятти

К 28-й минуте встречи гости вели со счётом 2:0 — отличились Дмитрий Юдин и Дмитрий Яшкин. За 16 секунд «Ладе» удалось сравнять счёт в матче благодаря голам Троя Джозефса и Никиты Попугаева. На последней минуте второго периода Архип Неколенко впервые вывел «Ладу» вперёд в игре. На старте третьего периода гости перевернули ход матча, забив два гола — отличились Алексей Марченко и Семён Кошелев.