«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд

На шестой минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Алексей Макеев, которому ассистировали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. В следующие 20 минут матча «Локомотив» забросил три шайбы подряд — отличились Степан Никулин, Максим Берёзкин и Максим Шалунов. «Авангард» сократил отставание в счёте до минимума благодаря голу Семёна Чистякова в середине второго периода, но на большее гостей не хватило.