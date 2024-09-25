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«Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Авангардом».

Источник: HAWK.RU

Победу во встрече одержали железнодорожники со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт голом в большинстве открыл нападающий «Авангарда» Алексей Макеев, которому ассистировали Линден Вей и Дамир Шарипзянов. В следующие 20 минут матча «Локомотив» забросил три шайбы подряд — отличились Степан Никулин, Максим Берёзкин и Максим Шалунов. «Авангард» сократил отставание в счёте до минимума благодаря голу Семёна Чистякова в середине второго периода, но на большее гостей не хватило.

Таким образом, «Авангард» потерпел шестое поражение подряд после трёх побед кряду на старте сезона.

Локомотив
3:2
1:1, 2:1, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
25.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7437 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Сергей Звягин
Вратари
Даниил Исаев
Павел Хомченко
1-й период
01:39
Даниил Тесанов
05:11
Александр Полунин
05:29
Алексей Макеев
(Линден Вей, Дамир Шарипзянов)
10:09
Александр Полунин
14:17
Алексей Макеев
15:23
Степан Никулин
(Мартин Гернат)
2-й период
26:01
Максим Березкин
(Мартин Гернат, Никита Кирьянов)
26:42
Сергей Бойков
26:55
Максим Шалунов
(Андрей Сергеев, Георгий Иванов)
29:34
Марк Ульев
30:51
Семен Чистяков
(Рид Буше, Дамир Шарипзянов)
3-й период
41:14
Сергей Бойков
53:05
Георгий Иванов
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Авангард
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