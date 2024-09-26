Кошмар «Авангарда» продолжается, «Салават» убрал «Трактор» за две минуты. Итоги дня в КХЛ

25 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.
Первая половина встречи прошла под диктовку челябинцев — хозяева не реализовали буллит, а затем дважды отличились усилиями Александра Кадейкина, который записал на свой счёт первый гол в свитере «Трактора» и 100-й и 101-й в КХЛ.
Однако затем подопечных Бенуа Гру подвела дисциплина — в середине второго периода его игроки дважды сфолили в течение семи секунд, за что «Салават» наказал соперников двумя заброшенными шайбами. Следующее удаление хозяев, которое произошло через минуту после второго гола, уфимцы также реализовали — и вот 0:2 для команды Виктора Козлова превратились в 3:2 всего за две минуты.
Переломить ход встречи «Трактору» уже не удалось — в начале третьей двадцатиминутки челябинцы пропустили ещё раз и, даже несмотря на быстрый ответ, отыграться так и не смогли, позволив хоккеистам «Салавата» поразить и пустые ворота.
Действующие чемпионы немного воспряли духом, одержав первые две победы в сезоне, да ещё и подряд, и начали встречу со «Спартаком» с быстрого гола. Впрочем, красно-белые не менее быстро ответили своим точным броском, уравняв силы команд до середины второго периода.
Именно тогда команде Алексея Жамнова удалось провести ударный отрезок — Орлов, Порядин и Беляев в течение 10 минут трижды поразили ворота «Металлурга», вынудив Андрея Разина прибегнуть к замене голкипера — MVP прошлого Кубка Гагарина Илья Набоков уступил место на последнем рубеже Никите Подскребалину.
«Сталевары» оживились после такого хода и до конца матча больше ни разу не позволили гостям отличиться. Но и сами забросили недостаточно — голов Вовченко и Юрова не хватило даже для перевода игры в овертайм.
«Ак Барс» понемногу оживает под руководством Анвара Гатиятулина — казанцы приехали в Тольятти после трёх побед подряд, в то время как принимавшая их «Лада» свои три последних матча проиграла. Дело быстро пошло к четвёртому поражению — клуб из Татарстана открыл счёт уже на третьей минуте и удвоил преимущество ближе к середине второго периода.
Но команда Олега Браташа не была настроена сдаваться. Джозефс тут же сократил отставание до минимума, а Попугаев и Неколенко сделали так, что на второй перерыв в качестве лидеров уходили уже тольяттинцы — 3:2 к исходу 40 игровых минут.
Однако класс гостей всё же взял своё — сначала Марченко, а затем Кошелев вернули «Ладе» статус отыгрывающейся команды, и от этого статуса хозяева так и не избавились.
«Авангард» приехал в Ярославль после пяти поражений подряд. Рассчитывать на прерывание серии сегодня было сложно, ведь им противостоял лидер лиги. Хотя «ястребы» открыли счёт — Алексей Макеев отличился в большинстве во второй игре подряд.
«Локомотив» отыгрался ещё до перерыва, также сделав это при использовании численного преимущества, а к середине встречи и вовсе оказался впереди соперника на две шайбы, поставив омичей на грань продолжения их катастрофической серии.
Вторая половина матча началась с ещё одного гола «Авангарда» в большинстве, что наверняка приободрило болельщиков гостей. Но после него наступило длительное затишье, продлившееся аж до финальной сирены — ни одна команда в этой игре больше не забила. 3:2 — кошмар для Омска продолжается.
Егор Торишный