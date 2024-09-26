Кошмар «Авангарда» продолжается, «Салават» убрал «Трактор» за две минуты. Итоги дня в КХЛ

Однако затем подопечных Бенуа Гру подвела дисциплина — в середине второго периода его игроки дважды сфолили в течение семи секунд, за что «Салават» наказал соперников двумя заброшенными шайбами. Следующее удаление хозяев, которое произошло через минуту после второго гола, уфимцы также реализовали — и вот 0:2 для команды Виктора Козлова превратились в 3:2 всего за две минуты.