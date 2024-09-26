«Амур» победил «Витязь», забросив две шайбы в меньшинстве

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Александр Щемеров (7-я минута) и Кирилл Слепец (39, 40), дважды отличившийся во время одного меньшинства. В составе гостей голы на счету Николаса Баптиста (15) и Ивана Воробьева (43).
Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, оформившим дубль за время одного меньшинства. До него такое достижение покорялось нападающему новосибирской «Сибири» Дмитрию Тарасову, забросившему в январе 2010 года две шайбы в ворота омского «Авангарда».
Хабаровчане прервали серию из трех поражений и с 6 очками в восьми матчах занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Витязь» (6 очков, 9 игр) идет девятым на Западе.
В следующем матче «Амур» 28 сентября примет нижегородское «Торпедо», подмосковный клуб в тот же день сыграет на выезде с астанинским «Барысом».