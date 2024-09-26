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«Амур» победил «Витязь», забросив две шайбы в меньшинстве

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Александр Щемеров (7-я минута) и Кирилл Слепец (39, 40), дважды отличившийся во время одного меньшинства. В составе гостей голы на счету Николаса Баптиста (15) и Ивана Воробьева (43).

Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, оформившим дубль за время одного меньшинства. До него такое достижение покорялось нападающему новосибирской «Сибири» Дмитрию Тарасову, забросившему в январе 2010 года две шайбы в ворота омского «Авангарда».

Хабаровчане прервали серию из трех поражений и с 6 очками в восьми матчах занимают девятое место в таблице Восточной конференции. «Витязь» (6 очков, 9 игр) идет девятым на Западе.

В следующем матче «Амур» 28 сентября примет нижегородское «Торпедо», подмосковный клуб в тот же день сыграет на выезде с астанинским «Барысом».

Амур
3:2
0:0, 0:0, 0:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
26.09.2024, 12:00 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Павел Десятков
Вратари
Дмитрий Лозебников
Максим Дорожко
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Витязь
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