«Амур» победил «Витязь», забросив две шайбы в меньшинстве

Слепец стал вторым игроком в истории КХЛ, оформившим дубль за время одного меньшинства. До него такое достижение покорялось нападающему новосибирской «Сибири» Дмитрию Тарасову, забросившему в январе 2010 года две шайбы в ворота омского «Авангарда».