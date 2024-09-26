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Дубль Воронина помог «Торпедо» одержать волевую победу в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижегородским «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась волевой победой нижегородцев со счётом 4:2.

К 21-й минуте матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0 благодаря голам Даниила Гутика и Егора Петухова. В середине второго периода дублем отметился нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин, один из голов забивший в меньшинстве. В третьем периоде Дмитрий Бреус впервые вывел «Торпедо» вперёд в счёте. Ещё одну шайбу забросил Никита Артамонов.

Таким образом, «Адмирал» впервые потерпел поражение на домашней площадке в этом сезоне и прервал свою четырёхматчевую победную серию.

Адмирал
2:4
0:0, 0:0, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
26.09.2024, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Игорь Ларионов
Вратари
Андрей Мишуров
Иван Кульбаков
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Торпедо
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