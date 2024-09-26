«Я не бросил мечту сыграть в НХЛ». Интервью чемпиона КХЛ из Белоруссии

— У моего первого агента, который помог перейти в «Калгари», знакомые как раз жили в Калгари. Они очень состоятельная семья. Это был их первый опыт, когда они брали спортсмена из другой страны. И они взяли меня — белоруса. Я приехал и удивился условиям. Внизу была хоккейная площадка с искусственным льдом и воротами. В доме также бильярд, тренажерный зал. На Рождество в лиге пауза дней на десять. Ребята разлетаются по домам или на отдых. Родители из семьи, в которой я жил, предложили мне: «Мы с семьей (а у них было еще три сына) обычно на Рождество летаем на отдых. Хотим пригласить и тебя». Я сразу спросил, сколько это будет стоить. Ведь зарплаты в юниорской лиге практически нет. Мне сказали, что все возьмут на себя, только надо поговорить с генеральным менеджером, чтобы клуб оплатил перелет. Через пару дней они уже договорились, чтобы «Калгари» купил мне билеты. А в тот момент я уезжал на чемпионат мира U20, боролись со сборной за выход в элиту. Он проходил в Германии. И я из Франкфурта полетел в Сан-Франциско, а оттуда на Гавайи.