Генеральный директор минского «Динамо»: Никите Квартальнову запрещён вход в наш офис

— Дмитрий Вячеславович — профессионал, и для него такая ситуация так же неприятна. Но это никак не влияет на нашу работу, и как вы могли заметить, в состав попадают только те, кто лучше готов на момент матча. У нас нет квот или забронированных в составе мест ни для белорусских игроков, ни для легионеров, ни для молодых, ни для ветеранов, ни для клиентов какого-либо агента. В этом мы с Дмитрием Вячеславовичем единодушны.