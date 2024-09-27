Форвард «Амура» вошёл в историю, «Барыс» сразу выиграл с новым тренером. Итоги дня в КХЛ

«Амур» добился долгожданной победы дома, и произошло это при необычных обстоятельствах. Гол защитника Александра Щемерова судьи на площадке не увидели и засчитали только после оперативного вмешательства «военной комнаты»: шайба после могучего броска очень быстро вылетела обратно в поле. Потом в центре внимания был Кирилл Слепец: скоростной форвард дважды за одну минуту убегал в скоростные отрывы в одном меньшинстве и оформил дубль. Первым и единственным до Слепца форвардом КХЛ с таким достижением был Дмитрий Тарасов — хабаровчанин, игравший во время своего достижения за «Сибирь».