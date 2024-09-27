Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

ХК «Автомобилист» обыграл новосибирскую команду «Сибирь» в выездном матче, который проходил накануне, 26 сентября. Игра в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 4:2 в пользу екатеринбуржцев.