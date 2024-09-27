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Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Уральские хоккеисты продолжают возглавлять таблицу Восточной конференции.

Источник: ХК "Автомобилист"

ХК «Автомобилист» обыграл новосибирскую команду «Сибирь» в выездном матче, который проходил накануне, 26 сентября. Игра в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 4:2 в пользу екатеринбуржцев.

Шайбы в ворота соперников забросили Максим Денежкин, Кертис Волк, Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек.

«Автомобилист», набравший 15 очков, продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. Следующий матч уральцы проведут на домашней арене, они встретятся с казанским «Ак Барсом» 29 сентября.