Голевое безумие в Петербурге, пятая подряд победа «Ак Барса». Итоги дня КХЛ

Дебют Тони Деанджело в КХЛ превратился в феерию и вполне отражает игру самого защитника: он сделал три ассиста, но при этом мог провалиться в своей зоне. Обе команды создали дикое количество моментов, побили пару рекордов КХЛ по скорострельности, играли почти без средней зоны, однако «Северсталь» подвели реализация, желание разыграть момент до пустых ворот и не лучшая игра Александра Самойлова. СКА, в свою очередь, хорошо разобрал соперника и воспользовался авантюрным стилем череповчан. Роман Ротенберг себе тоже не изменил: заменил вратаря после трёх шайб даже при счёте 8:3 и заявил, что «Северсталь» провела лучший матч в сезоне.