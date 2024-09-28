Ради американца в Питере некрасиво поступили с россиянином. СКА даже прикрывался дружбой с Казахстаном

Тони Деанджело ярко дебютировал за СКА. 0+3 в матче с «Северсталью» — это лучший перформанс, который только можно было придумать от звездного американца. Приехавший из НХЛ легионер сходу показал свое мастерство, правда, не обошлось без привозов в свои ворота. К этому тоже надо привыкать: насколько Деанджело интересный игрок в атаке, настолько же проблемный в обороне.
Вряд ли Деанджело будет выдавать подобные концерты в каждом матче. Все-таки «Северсталь» — специфическая команда, против которой легко показывать веселый хоккей. Условный «Локомотив» такой вольности и близко не даст. Как бы то ни было, СКА получил мощнейшее усиление. Но какой ценой? О том, что капитан «армейцев» Александр Никишин пошел на «добровольное» понижение контракта, вы уже знаете. Но есть игрок, с которым в Питере поступили гораздо хуже.
Незадолго до матча с «Северсталью» СКА расторг контракт с Эмилем Галимовым. И это не банальная случайность. Данное событие тесно связано с дебютом Деанджело. Дело в том, что на протяжении месяца этот российский форвард хоть и находился на контракте с питерским клубом, но не был заявлен на сезон. Однако в статье 33 Спортивного регламента написано, что любой хоккеист, находящийся на контракте, должен быть внесен в заявочный лист. В противном случае клуб могут наказать в соответствии с Дисциплинарным регламентом.
«Нападающий Эмиль Галимов включен в список игроков основной команды ХК СКА, но не заявлен на текущий сезон КХЛ в связи с тем, что не выполнены все требования включения в заявку, указанные в статье 36 Спортивного регламента КХЛ. Зарплата данного игрока не учитывается в потолке зарплат хоккеистов клуба. Лига может оставить за собой право не допускать игроков по новым дозаявкам основной команды, пока не будут исправлены недочеты в ранее присланных дозаявках», — такое объяснение по этому вопросу дала КХЛ по запросу журналиста Михаила Зислиса.
Обменять Галимова, который по своему контракту получает 40 миллионов рублей за сезон, СКА пытался еще летом, когда подписывал Евгения Кузнецова. Ради челябинца тогда понизил свой контракт Арсений Грицюк, а Эмиля планировали отдать в родной для него «Нефтехимик». Однако та сделка почему-то не состоялась. А чтобы все-таки спрятать контракт Галимова от блюстителей регламента, петербуржцы его просто не заявили на сезон. Неизвестно сколько бы еще он являлся бы для СКА «мертвой душой», если бы на горизонте не появился вариант с Деанджело, а КХЛ не подтолкнула клуб на соблюдение регламента.
Мы не первый раз называем игроков, потерявших место в составе, «заложниками» или даже «узниками». Такие есть не только в СКА. Однако случай Галимова уникален. Целый месяц он не играл ни в КХЛ, ни в ВХЛ, и даже не имел права тренироваться с командой. Фактически он был за бортом, хотя и получал хорошие деньги. Пытался ли СКА решить этот вопрос? Пытался. Но с «Нефтехимиком» не срослось в августе, а с «Барысом» — буквально на днях. Причем причина срыва обмена Галимова в Астану насколько любопытная, настолько же и банальная.
«СКА отдает игрока без компенсации в рамках дружбы России и Казахстана. Тем более в мае каждый год сборная России участвует в турнире в Астане. Верим, что хоккеисту это пойдет на пользу», — сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По сути, это можно считать позицией питерского клуба, просто озвученной неофициально. А вскоре этот же источник сокрушался, что переход Галимова в казахстанский клуб заблокировала КХЛ. Причиной стал перебор бывших игроков СКА в составе «Барыса».
Кому-то этот пункт в регламенте КХЛ может показаться несправедливым, прежде всего — по отношению к хоккеистам. Есть даже мнение, что это ограничивает право игрока на профессию. Есть и те, кто ставит под сомнение правильность считывания того самого регламента. Ведь кто преградил дорогу Галимову в «Барыс»? Юхан Маттссон, Никита Камалов и Дамир Жафяров. И если первые двое перешли из СКА в астанинский клуб напрямую в это межсезонье, то Жафяров покинул Санкт-Петербург еще прошлым летом, а за это время сменил две команды. Так причем тут Жафяров?
«Начиная с 1 мая 2024 года Лига может зарегистрировать не более 3 (трех) Контрактов одного “нового” Клуба с Хоккеистами, имевшими в период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года зарегистрированный Контракт с одним и тем же “старым” Клубом», — так звучит выписка из регламента.
Жафяров перешёл в «Ак Барс» через обмен 1 июня 2023 года. То есть на 1 мая прошлого года он был игроком СКА. Если бы по итогам сезона-2022/2023 его контракт истёк и Дамир покинул бы Питер как свободный агент, то вопросов бы не было. А так по регламенту СКА остаётся его «старым» клубом, сколько бы команд он ни сменил за прошлый сезон. Так что в том, что Галимов ну никак не мог перейти в «Барыс», нет никаких сомнений. Удивительно, что в правило, которое придумали, чтобы усмирить СКА, питерский клуб утыкается уже второй раз. Того самого Камалова пришлось отдавать не в «Адмирал», а в «Барыс» как раз из-за перебора бывших «армейцев» во Владивостоке.
Так что же теперь будет с Галимовым?
«У нас так выстроен регламент КХЛ, что очень много игроков сейчас без работы. Огромное количество очень сильных хоккеистов. Среди них есть даже обладатели Кубка Гагарина. Это серьезная ситуация в целом. У нас нет профсоюза, как в Северной Америке, который защищает хоккеистов и их интересы.
Поэтому мы как клуб и я лично стараемся максимально защищать игроков. В этой ситуации мы сделали все возможное, чтобы Эмиль нашел себе работу. Мы с ним поговорили и приняли решение, что он сейчас будет тренироваться и играть за “СКА-Неву”. При этом мы ищем дальше ему рабочее место в КХЛ. Я уверен, что мы его найдем в течение одной-двух недель, максимум месяца, и он продолжит играть», — заявил Роман Ротенберг.
На словах — красиво. На деле же Галимова сначала держали на зарплате, но не без игровой практики, а теперь он будет играть, но в ВХЛ, и уже на совершенной других деньгах. Счастлив ли Эмиль? Вопрос риторический. Рано или поздно он вырвется из питерской золотой клетки, но потерянного времени, кондиций и денег не вернуть. А все из-за того, что СКА захотел приобрести очередную дорогую игрушку из-за океана. КХЛ действительно придумывает все новые и новые пункты в регламент, не все из них логичные, но по-другому с питерским клубом никак.
И да, причем тут дружба с Казахстаном?
Автор: Дмитрий Ерыкалов