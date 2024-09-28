Ради американца в Питере некрасиво поступили с россиянином. СКА даже прикрывался дружбой с Казахстаном

Жафяров перешёл в «Ак Барс» через обмен 1 июня 2023 года. То есть на 1 мая прошлого года он был игроком СКА. Если бы по итогам сезона-2022/2023 его контракт истёк и Дамир покинул бы Питер как свободный агент, то вопросов бы не было. А так по регламенту СКА остаётся его «старым» клубом, сколько бы команд он ни сменил за прошлый сезон. Так что в том, что Галимов ну никак не мог перейти в «Барыс», нет никаких сомнений. Удивительно, что в правило, которое придумали, чтобы усмирить СКА, питерский клуб утыкается уже второй раз. Того самого Камалова пришлось отдавать не в «Адмирал», а в «Барыс» как раз из-за перебора бывших «армейцев» во Владивостоке.