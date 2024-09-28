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Хет-трик Почивалова помог «Торпедо» разгромить «Амур»

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» одержало разгромную победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ХК "Торпедо"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 7:2 (4:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Денис Почивалов (14, 31, 46-я минуты), также отличились Михаил Абрамов (2), Сергей Гончарук (7), Никита Артамонов (9) и Бобби Линч (35). У хозяев шайбы забросили Ян Дрозг (15) и Игнат Коротких (48).

Для 23-летнего Почивалова заброшенные шайбы стали первыми в лиги.

Защитник «Амура» Яков Рылов провел 800-й матч в КХЛ.

«Торпедо» (11 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» (6) располагается на десятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Торпедо» 30 сентября на выезде сыграет с астанинским «Барысом», а «Амур» 2 октября в Казани встретится с «Ак Барсом».

Амур
2:7
1:4, 0:2, 1:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
28.09.2024, 10:30 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 7100 зрителей
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов
Игорь Ларионов
Вратари
Игорь Бобков
(Дмитрий Лозебников)
Иван Бочаров
1-й период
01:09
Михаил Абрамов
06:26
Сергей Гончарук
(Дмитрий Кагарлицкий)
08:28
Никита Артамонов
(Максим Летунов, Владислав Фирстов)
10:08
Игнат Коротких
11:11
Евгений Кулик
13:21
Денис Почивалов
(Евгений Свечников)
13:59
Владислав Фирстов
13:59
Никита Артамонов
14:24
Ян Дрозг
(Евгений Грачев, Александр Щемеров)
18:19
Никита Артамонов
2-й период
21:53
Девин Броссо
21:53
Девин Броссо
21:53
Владислав Фирстов
21:53
Владислав Фирстов
30:29
Денис Почивалов
(Евгений Свечников, Артем Мисников)
34:04
Олег Ли
35:41
Бобби Линч
(Богдан Конюшков, Василий Атанасов)
36:06
Александр Щемеров
3-й период
45:08
Денис Почивалов
(Михаил Орлов)
46:11
Ян Дрозг
47:21
Игнат Коротких
(Алекс Бродхерст)
51:09
Китон Томпсон
51:23
Денис Почивалов
Статистика
17
Штрафное время
17
5
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь