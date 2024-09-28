Хет-трик Почивалова помог «Торпедо» разгромить «Амур»

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 7:2 (4:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Денис Почивалов (14, 31, 46-я минуты), также отличились Михаил Абрамов (2), Сергей Гончарук (7), Никита Артамонов (9) и Бобби Линч (35). У хозяев шайбы забросили Ян Дрозг (15) и Игнат Коротких (48).