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Кузнецов выбыл на два месяца из-за травмы. Теперь он рискует не заработать почти миллиард

Ротенберг пожелал форварду скорейшего выздоровления.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем телеграм-канале сообщил, что травма, полученная нападающим Евгением Кузнецовым в матче с «Северсталью» (8:5), оказалась серьезной. «На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца», — написал 43-летний специалист.

Большая потеря для армейцев

По словам Ротенберга, клуб разработал детальный план восстановления форварда, на каждом этапе с ним будут работать врачи и тренеры по ОФП.

«Мы не будем форсировать подготовку — нам и всей лиге нужен полностью здоровый Кузя, который сможет показывать свое мастерство на 100 процентов. Женя — лучший игрок в КХЛ, лидер команды и на льду, и в раздевалке — не сомневаюсь, что вместе с командой его возвращения ждут болельщики всех команд, не только СКА. Конечно же, для нас это большая потеря, но, как я вчера сказал, все ребята сыграли за нашего Кузю, мы посвятили ему победу, и в дальнейшем тоже будет побеждать в том числе и за него».

Тренер также пожелал Евгению здоровья и заявил, что команда с нетерпением ждет его возвращения на лед.

Источник: РИА "Новости"

Как Кузнецов получил травму

Неприятный эпизод произошел в первом периоде матча с «Северсталью». Звездный нападающий потянулся к шайбе, а затем схватился за руку. Он ушел в раздевалку, находясь в состоянии явного дискомфорта.

На пресс-конференции после встречи Ротенберг сообщил, что игрок отправился в больницу на обследование.

Евгений останется без бонусов?

Если взглянуть на календарь, то при худшем раскладе ближайшие 22 матча (включая игру 28 ноября с «Адмиралом») СКА проведет без Кузнецова. И для нападающего это ужасная новость, ведь его заработок во многом зависит от индивидуальных показателей.

Летом форвард подписал четырехлетний контракт со СКА. Его соглашение — беспрецедентное для нынешней КХЛ, которая заметно снизила расходы клубов с введением жесткого потолка зарплат. Ни один коллектив не может тратить на зарплаты больше 900 миллионов рублей в год, но армейцы воспользовались лазейкой: они прописали бонусы за попадание в топ-3 по голам, очкам, показателю «плюс-минус» и за победу в Кубке Гагарина.

В этом сезоне Кузнецов получит 50 миллионов рублей в год, в трех последующих — по 92. Но бонусы за каждый год прописаны сумасшедшие:

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

— 300 миллионов за попадание в топ-3 лучших снайперов регулярного чемпионата.

— 300 миллионов за попадание в топ-3 самых полезных игроков (по показателю «плюс-минус») регулярного чемпионата.

— 100 миллионов за победу в Кубке Гагарина.

Получается, что суммарно при выполнении всех пунктов Евгений может заработать 4 миллиарда 326 миллиона рублей (до вычета налогов). Но теперь заработать 900 миллионов за топ-3 в трех номинациях будет крайне тяжело из-за пропуска большого количества игр. Конкуренция в лиге бешеная, и пока Кузнецов будет восстанавливаться, остальные игроки будут набирать очки.

Автор: Роман Кольцов

СКА
8:5
5:2, 3:1, 0:2
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12156 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Андрей Козырев
Вратари
Артемий Плешков
(Никита Серебряков)
Александр Самойлов
(Константин Шостак)
1-й период
06:21
Марат Хайруллин
06:52
Никита Коростелев
(Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин)
07:03
Валентин Зыков
07:25
Руслан Абросимов
(Иван Подшивалов)
08:33
Михаил Воробьев
(Сергей Толчинский, Андрей Педан)
12:00
Иван Демидов
(Андрей Педан, Энтони Деанджело)
13:23
Владимир Алистров
(Энтони Деанджело, Андрей Педан)
14:55
Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев, Иван Выдренков)
19:14
Тимофей Давыдов
2-й период
22:34
Степан Фальковский
28:20
Валентин Зыков
(Энтони Деанджело, Данила Галенюк)
29:13
Михаил Ильин
29:38
Валентин Зыков
29:38
Марк Барберио
34:24
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
36:25
Василий Глотов
(Валентин Зыков, Андрей Педан)
39:18
Арсений Грицюк
(Василий Глотов)
39:46
Михаил Григоренко
3-й период
47:18
Данил Аймурзин
(Михаил Ильин)
51:33
Валентин Зыков
51:33
Валентин Зыков
54:50
Адам Лишка
(Кирилл Пилипенко)
Статистика
33
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
КХЛ: таблица и календарь