«Авангард» не будет увольнять главного тренера после семи поражений подряд

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» не намерен на данный момент отправлять в отставку главного тренера Сергея Звягина, несмотря на семь поражений подряд, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» после 10 игр с семью очками располагается на восьмой строчке в таблице Восточной конференции.
«Семь поражений подряд — совершенно неприемлемый результат для всех нас. Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое — в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку», — говорится в обращении клуба к болельщикам.
«В нашем случае это только отсрочит решение проблем. В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновленные линии обороны и атаки. Но оправдания точно не для нас. Команда играет, побеждает и проигрывает только вместе. Если мы пока уступаем — значит, недостаточно готовы, недостаточно работаем над ключевыми компонентами. Недостаточно проявляем характер», — отмечают в «Авангарде».
В клубе выразили надежду на то, что в команде наладятся игровые связи и тактика, что со временем приведет к победам.
«Единственный выход сейчас — работать еще усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнеров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут. Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. “Авангард” проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить. Мы будем биться!» — заключили в клубе.