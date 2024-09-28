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«Авангард» не будет увольнять главного тренера после семи поражений подряд

«Авангард» не отправит в отставку Звягина после семи поражений подряд в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Омский «Авангард» не намерен на данный момент отправлять в отставку главного тренера Сергея Звягина, несмотря на семь поражений подряд, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Авангард» после 10 игр с семью очками располагается на восьмой строчке в таблице Восточной конференции.

«Семь поражений подряд — совершенно неприемлемый результат для всех нас. Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое — в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку», — говорится в обращении клуба к болельщикам.

«В нашем случае это только отсрочит решение проблем. В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновленные линии обороны и атаки. Но оправдания точно не для нас. Команда играет, побеждает и проигрывает только вместе. Если мы пока уступаем — значит, недостаточно готовы, недостаточно работаем над ключевыми компонентами. Недостаточно проявляем характер», — отмечают в «Авангарде».

В клубе выразили надежду на то, что в команде наладятся игровые связи и тактика, что со временем приведет к победам.

«Единственный выход сейчас — работать еще усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнеров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут. Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. “Авангард” проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить. Мы будем биться!» — заключили в клубе.

Трактор
4:2
2:0, 2:1, 0:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
27.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Сергей Звягин
Вратари
Закари Фукале
(Закари Фукале)
Илья Проскуряков
(Илья Проскуряков)
1-й период
02:22
Артем Блажиевский
04:55
Владимир Ткачев
(Илья Карпухин, Алексей Рыкманов)
04:55
Командный штраф
05:55
Артем Шварев
(Максим Шабанов, Андрей Светлаков)
11:47
Илья Николаев
11:47
Никита Холодилин
13:01
Линден Вей
19:20
Григорий Дронов
2-й период
22:58
Никита Холодилин
29:48
Максим Шабанов
30:20
Семен Чистяков
31:12
Александр Кадейкин
(Виталий Кравцов, Стивен Кэмпфер)
33:43
Илья Рейнгардт
35:03
Максим Шабанов
35:03
Игорь Мартынов
35:51
Александр Кадейкин
(Стивен Кэмпфер, Виталий Кравцов)
35:51
Рид Буше
39:18
Илья Рейнгардт
(Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов)
3-й период
49:17
Григорий Дронов
58:33
Илья Рейнгардт
(Павел Коледов, Александр Яремчук)
Статистика
10
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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