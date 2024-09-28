«Авангард» не будет увольнять главного тренера после семи поражений подряд

«Единственный выход сейчас — работать еще усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнеров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут. Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру. Поддержите нас в этом. “Авангард” проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить. Мы будем биться!» — заключили в клубе.