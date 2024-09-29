Громкая сенсация в КХЛ: чемпион собрался уволить своего босса! В «Металлурге» сделают крайним Гомоляко?

В субботу «Спорт-Экспресс» сообщил, что спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко покинет свой пост в ближайшие время. Это место может занять легенда магнитогорской команды Сергей Мозякин.
Гомоляко стал спортдиром магнитогорцев в 2020 году. При Гомоляко команда дважды заканчивала сезон во втором раунде плей-офф и дважды играла в финал. Прошлый чемпионат стал для «Магнитки» чемпионским. Выиграть Кубок Гагарина в первый же сезон так называемой перестройки, которую затеяли в уральском клубе — почти подвиг. Но у «Металлурга» сенсационно получилось это сделать.
Перед прошлым сезоном команда серьезно обновилось: начиная от главного тренера, заканчивая кардинальными изменениями в составе. За Андреем Разиным из «Северстали» перешли Даниил Вовченко, Игорь Гераськин, Робин Пресс, Александр Петунин. Уже по ходу сезона «Металлург» расстался с Жаном-Себастьяном Ди, неудачно подписанным в межсезонье на большие деньги — 80 млн рублей. В итоге, удалось собрать чемпионский паззл — «Металлург» уверенно проехался по плей-офф, а в решающей серии не отдал ни одного матча «Локомотиву».
Что касается работы Гомоляко в нынешнее межсезонье, она была достаточно скромной. Команда в большинстве своем сохранила чемпионский костяк. Единственной ощутимой потерей можно назвать отъезд Никиты Гребенкина в НХЛ. Но эта потеря была читаемой и к ней в Магнитогорске должны были быть. Продление лидеров после чемпионского сезона — задача непростая. Все хотят повышения контрактов, а потолок зарплат не позволяет подписать всех сразу на большие деньги. С этим спортивный директор магнитогорцев справился.
Что же касается усилений чемпионского состава — их почти не было. Подписание Скота Уилсона пока выглядит сомнительным, учитывая статистику в 3 очка за 10 игр. Странным выглядит и оффершит Данилу Башкирову.
В межсезонье «Металлург» искал усиление в центральную линию, но сделка по Нику Петану сорвалась, а другого центра в команде так и не нашли. Хотя времени до дедлайна еще полно, и решить эту задачу еще реально.
После 10 матчей регулярного чемпионата «Металлург» располагается на 11 строчке таблицы с шестью очками. Поражения на старте чемпионата объяснялись травмами лидеров. Но лидеры постепенно возвращаются, а ситуация пока не выправляется. Но насколько правильно в подобной ситуации рубить с плеча? Разумно ли увольнять человека, собравшего чемпионскую команду, по итогам шестой части регулярки? И почему выбор пал именно на Гомоляко, а, например, не на тренера Разина?
Еще удивительней выглядит кандидатура сменщика гендира. Мозякин — легенда Магнитогорска, в клубе его уже пробовали на нескольких должностях. В 2022 Сергей стал директором по развитию детского хоккея, а по ходу прошлого сезона вошел в тренерский штаб главной команды и помог ей взять трофей. После чего неожиданно вернулся на прежнюю должность. Спортдиром Мозякин никогда не был, резонны сомнения — а получится ли у него полноценно заменить Гомоляко? Как бы «Магнитка» не поторопилась с решением, с которым пока что точно можно подождать — время на исправлении ситуации достаточно.
Надежда Тонконог