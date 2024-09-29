Громкая сенсация в КХЛ: чемпион собрался уволить своего босса! В «Металлурге» сделают крайним Гомоляко?

Еще удивительней выглядит кандидатура сменщика гендира. Мозякин — легенда Магнитогорска, в клубе его уже пробовали на нескольких должностях. В 2022 Сергей стал директором по развитию детского хоккея, а по ходу прошлого сезона вошел в тренерский штаб главной команды и помог ей взять трофей. После чего неожиданно вернулся на прежнюю должность. Спортдиром Мозякин никогда не был, резонны сомнения — а получится ли у него полноценно заменить Гомоляко? Как бы «Магнитка» не поторопилась с решением, с которым пока что точно можно подождать — время на исправлении ситуации достаточно.