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«Ак Барс» продлил победную серию до шести матчей, переиграв на выезде «Автомобилист»

В эти минуты на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: https://vk.com/hcakbars

«Автомобилист» на своём льду проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 2:6.

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Максим Денежкин и Степан Хрипунов. У «Ак Барса» точные броски на счету Егора Бабенко, Дмитрия Кателевского, Егора Коршкова, Дмитрия Яшкина, Кирилла Семёнова и Ильи Сафонова.

«Ак Барс» одержал шестую победу подряд и седьмую в девяти матчах. В следующей игре команда Анвара Гатиятулина встретится дома с «Амуром» 2 октября.

«Автомобилист» проиграл впервые за четыре матча. 1 октября команда Николая Заварухина встретится с «Локомотивом».

Автомобилист
2:6
1:3, 0:1, 1:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
29.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
Уралец
Главные тренеры
Николай Заварухин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Евгений Аликин
(Владимир Галкин)
Тимур Билялов
1-й период
08:24
Максим Денежкин
(Артем Каштанов, Данил Романцев)
08:57
Егор Бабенко
(Дмитрий Кателевский, Никита Дыняк)
11:10
Дмитрий Кателевский
(Никита Дыняк)
15:33
Егор Коршков
(Артем Галимов, Митчелл Миллер)
15:55
Дмитрий Яшкин
19:28
Никита Трямкин
2-й период
20:18
Дмитрий Яшкин
(Артем Галимов, Ник Петан)
20:22
Стефан Да Коста
20:22
Кирилл Семенов
22:58
Альберт Яруллин
28:12
Сергей Зборовский
29:44
Владимир Галкин
33:37
Альберт Яруллин
36:31
Владимир Кузнецов
3-й период
45:37
Степан Хрипунов
(Анатолий Голышев, Стефан Да Коста)
47:10
Кирилл Семенов
(Егор Коршков, Никита Лямкин)
50:16
Егор Коршков
54:04
Данил Романцев
54:32
Илья Сафонов
(Егор Коршков, Кирилл Семенов)
54:32
Сергей Зборовский
54:32
Сергей Зборовский
Статистика
34
Штрафное время
10
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Ак Барс
Автомобилист
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