СКА проиграл «Куньлуню», битва лидеров Востока осталась за «Ак Барсом». Итоги дня в КХЛ

«Нефтехимик» хватал удаления, и на старте третьей двадцатиминутки «Динамо» сравняло счёт в формате «пять на три». Но весь этот камбэк «Динамо» мог оказаться впустую, так как следующее меньшинство нижнекамцы смогли обернуть в свою пользу — Булат Шафигуллин отличился в формате «четыре на пять». Тем не менее удаления всё-таки погубили «Нефтехимик» — Ди очень не вовремя схватил двойной малый штраф, и в формате «шесть на четыре» Даниил Пыленков перевёл игру в овертайм, где «Динамо» продолжило играть в большинстве, но забить с игры больше не смогло. Зато оказалось сильнее на буллитах — 5:4 в пользу бело-голубых.