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СКА проиграл «Куньлуню», битва лидеров Востока осталась за «Ак Барсом». Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» прервала серию поражений, «Динамо» совершило камбэк с в матче «Нефтехимиком».

Источник: photo.khl.ru

Представляем обзор матчей чемпионата КХЛ за 29 сентября 2024 года.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 4, 29.09.2024, 14:30
Автомобилист
2
Ак Барс
6

Битва двух лидеров Восточной конференции получилась в одну калитку. Счёт открыл «Автомобилист», но не успел порадоваться, как гости уже сравняли. И вообще разразились голевым всплеском — хозяйничали на чужом пятачке и забили трижды за шесть с половиной минут. Особенно издевательским получился гол Егора Коршкова, который запихал шайбу с добивания из-за линии ворот. На этом матч для Евгения Аликина был закончен, но и выход Владимира Галкина не взбодрил екатеринбуржцев.

Гол Дмитрия Яшкина в большинстве на старте второго периода окончательно «прибил» хозяев. Только в третьем периоде они смогли забить ещё, но к тому времени «Ак Барс» уже играл по счёту и всё равно последнее слово оставил за собой, даже два. 6:2 — казанцы выиграли шестой матч подряд и прервали победную серию «Автомобилиста».

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 4, 29.09.2024, 17:00
Динамо М
5
Нефтехимик
4

Артём Ильенко вывел «Динамо» вперёд уже на первой минуте, но практически сразу же схватил удаление, которое «Нефтехимик» не преминул реализовать. Вскоре Герман Точилкин совершил забег к шайбе, объехал ворота и спокойно завёл её в сетку, пока Хантер Миска беспомощно распластался на льду у другой штанги. В начале второго периода отличился Жан-Себастьен Ди, но дальше хозяева перехватили инициативу и смогли отыграть одну шайбу. Егор Римашевский отдал идеальный пас за спину Павлу Кудрявцеву, который в ближнем бою переиграл Артёма Загидулина.

«Нефтехимик» хватал удаления, и на старте третьей двадцатиминутки «Динамо» сравняло счёт в формате «пять на три». Но весь этот камбэк «Динамо» мог оказаться впустую, так как следующее меньшинство нижнекамцы смогли обернуть в свою пользу — Булат Шафигуллин отличился в формате «четыре на пять». Тем не менее удаления всё-таки погубили «Нефтехимик» — Ди очень не вовремя схватил двойной малый штраф, и в формате «шесть на четыре» Даниил Пыленков перевёл игру в овертайм, где «Динамо» продолжило играть в большинстве, но забить с игры больше не смогло. Зато оказалось сильнее на буллитах — 5:4 в пользу бело-голубых.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 4, 29.09.2024, 17:00
СКА
4
Куньлунь РС
5

«Куньлунь», проигравший четыре последних матча, приехал в Петербург и победил СКА! Уже после первого периода команда Михаила Кравца вела 2:0 благодаря двум стремительным контратакам, а на старте второго реализовала большинство и обеспечила себе более чем комфортное преимущество, отправив Артемия Плешкова отдыхать.

Вскоре, правда Захар Бардаков одну шайбу отквитал — Кравец взял запрос на блокировку, но судьи решение не изменили. «Куньлунь» отбился в меньшинстве, а вскоре восстановил преимущество в три шайбы.

В третьем периоде судьям ещё раз пришлось смотреть видео, на сей раз запрос взял уже Роман Ротенберг, и пятую шайбу «Куньлуня» отменили из-за «вне игры». Но пятая «драконам» понадобилась для победы, и её они забросили в пустые ворота в середине периода, когда армейцы получили большинство и сняли вратаря. Казалось, всё уже решено, но СКА ударно провёл концовку, забил три, но догнать «Куньлунь» уже не успел.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 4, 29.09.2024, 17:10
Динамо Мн
2
Северсталь
3

«Северсталь» продолжает выезд, который пока что складывается для неё ой как непросто. В Минске в конце прошлой недели началась серия поражений череповчан, после чего последовали неудачные матчи в Ярославле и Петербурге, и сегодня снова Минск.

Пропустив на четвёртой минуте от Сэма Энаса, «Северсталь» отыгралась незадолго до перерыва усилиями Данила Аймурзина, а на старте второго периода вышла вперёд, отличился Александр Скоренов. Александр Волков смог сравнять счёт, и больше голов не было до конца третьего периода. Только за три с половиной минуты до финальной сирены Кирилл Пилипенко отправил в ворота Андрея Тихомирова шайбу, которая стала победной. Для Пилипенко это уже восьмой гол в сезоне, он — лучший снайпер чемпионата.

СКА
Ак Барс
Динамо М
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