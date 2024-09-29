Квартальнов — о минском «Динамо»: Реализация большинства убила всю игру. Это меня ужасно разочаровало

В эпизоде с третьей пропущенной шайбой кто-то должен был выкатиться под Пилипенко, поставить клюшку, не дать так «хлопнуть». К сожалению, сегодня все шло к такому результату. Никита Пышкайло уже готов играть, думаю, к следующему матчу будут изменения в составе.