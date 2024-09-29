Квартальнов — о минском «Динамо»: Реализация большинства убила всю игру. Это меня ужасно разочаровало

«Я думал, мы сегодня по-другому сыграем. Получилась совершенно иная игра, чем предыдущая против “Северстали” в плане самоотдачи, технического качества. Сегодня все скакало, мы недорабатывали, начиная с зоны атаки.
Реализация большинства разочаровала, убила всю игру. Наши лидеры, которые выходят на нее, степень ответственности… Мы должны чувствовать нерв от наших болельщиков, которые пришли смотреть матч, и это меня ужасно разочаровало.
В эпизоде с третьей пропущенной шайбой кто-то должен был выкатиться под Пилипенко, поставить клюшку, не дать так «хлопнуть». К сожалению, сегодня все шло к такому результату. Никита Пышкайло уже готов играть, думаю, к следующему матчу будут изменения в составе.