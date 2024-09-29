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Квартальнов — о минском «Динамо»: Реализация большинства убила всю игру. Это меня ужасно разочаровало

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Я думал, мы сегодня по-другому сыграем. Получилась совершенно иная игра, чем предыдущая против “Северстали” в плане самоотдачи, технического качества. Сегодня все скакало, мы недорабатывали, начиная с зоны атаки.

Реализация большинства разочаровала, убила всю игру. Наши лидеры, которые выходят на нее, степень ответственности… Мы должны чувствовать нерв от наших болельщиков, которые пришли смотреть матч, и это меня ужасно разочаровало.

В эпизоде с третьей пропущенной шайбой кто-то должен был выкатиться под Пилипенко, поставить клюшку, не дать так «хлопнуть». К сожалению, сегодня все шло к такому результату. Никита Пышкайло уже готов играть, думаю, к следующему матчу будут изменения в составе.

Динамо Мн
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
29.09.2024, 17:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Андрей Козырев
Вратари
Андрей Тихомиров
Константин Шостак
1-й период
00:48
Александр Волков
03:48
Сэм Энас
05:45
Руслан Абросимов
09:45
Командный штраф
15:09
Илья Усов
15:09
Александр Скоренов
18:10
Данил Аймурзин
(Кирилл Пилипенко)
2-й период
22:05
Александр Скоренов
(Илья Иванцов, Егор Степанов)
22:51
Марк Барберио
31:43
Александр Волков
(Ксавье Уэлле)
31:55
Илья Иванцов
39:22
Андрей Чуркин
39:22
Командный штраф
3-й период
44:33
Крис Тирни
53:44
Марк Барберио
56:32
Кирилл Пилипенко
(Джозеф Душак, Янни Калдис)
Статистика
6
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь