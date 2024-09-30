Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин пройдет трехнедельную реабилитацию после операции

Пока неизвестно, вернется ли игрок в этом сезоне на лед.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин будет проходить послеоперационную реабилитацию в московской клинике в течение трех недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

«Салават Юлаев» 17 сентября выиграл дома у «Авангарда» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках. Хоккеист позже был перевезен в Москву.

«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трехнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, пока говорить сложно», — сказал Баширов.

Салават Юлаев
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 3
17.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 7488 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Сергей Звягин
Вратари
Александр Самонов
Павел Хомченко
1-й период
03:06
Дамир Шарипзянов
03:55
Командный штраф
07:25
Ильдан Газимов
(Артем Набиев, Григорий Панин)
09:27
Артем Пименов
15:27
Алексей Василевский
19:32
Владислав Ефремов
19:41
Семен Чистяков
(Линден Вей, Алексей Макеев)
2-й период
27:43
Алексей Василевский
(Михаил Науменков, Джош Ливо)
36:32
Линден Вей
39:07
Григорий Панин
3-й период
40:11
Даррен Дитц
40:16
Александр Хмелевский
40:56
Дамир Шарипзянов
(Алексей Макеев, Линден Вей)
48:19
Александр Яремчук
51:04
Александр Шаров
(Александр Самонов)
58:18
Динар Хафизуллин
58:18
Илья Рейнгардт
Статистика
10
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь