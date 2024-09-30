Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин пройдет трехнедельную реабилитацию после операции

«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трехнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, пока говорить сложно», — сказал Баширов.