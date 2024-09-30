Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин пройдет трехнедельную реабилитацию после операции

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Глеб Кузьмин будет проходить послеоперационную реабилитацию в московской клинике в течение трех недель. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.
«Салават Юлаев» 17 сентября выиграл дома у «Авангарда» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:2. Во втором периоде 27-летний Кузьмин упал и ударился головой о борт, после чего был увезен со льда на носилках. Хоккеист позже был перевезен в Москву.
«Сейчас врачи занимаются с Глебом реабилитацией, пока назвали трехнедельный срок. Надеемся, что после этого он прилетит в Уфу, и мы продолжим здесь лечение и восстановление. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, пока говорить сложно», — сказал Баширов.