«Металлург» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Магнитогорске в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Петунин (9-я минута) и Борис Осипович (23). У гостей отличился Егор Черников (59).