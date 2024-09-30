«Металлург» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в Магнитогорске в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Петунин (9-я минута) и Борис Осипович (23). У гостей отличился Егор Черников (59).
19-летний Осипович забросил свою дебютную шайбу в КХЛ. Прежде он провел 5 секунд на льду в концовке матча с «Авангардом» 27 февраля 2024 года.
«Металлург» (8 очков) поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (7), потерпевшая пятое поражение в последних шести матчах, идет на десятой строчке.
В следующем матче «Металлург» сыграет в Москве против ЦСКА 3 октября. Днем ранее «Лада» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».