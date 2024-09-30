Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Металлург» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в Магнитогорске в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Петунин (9-я минута) и Борис Осипович (23). У гостей отличился Егор Черников (59).

19-летний Осипович забросил свою дебютную шайбу в КХЛ. Прежде он провел 5 секунд на льду в концовке матча с «Авангардом» 27 февраля 2024 года.

«Металлург» (8 очков) поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (7), потерпевшая пятое поражение в последних шести матчах, идет на десятой строчке.

В следующем матче «Металлург» сыграет в Москве против ЦСКА 3 октября. Днем ранее «Лада» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

Металлург Мг
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6286 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Олег Браташ
Вратари
Илья Набоков
Александр Трушков
1-й период
07:37
Андрей Алтыбармакян
08:24
Александр Петунин
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
09:41
Владислав Семин
2-й период
22:39
16402
(Егор Коробкин)
28:03
16402
38:08
Трой Джозефс
3-й период
52:29
Егор Яковлев
56:07
Макар Хабаров
56:27
Павел Акользин
57:58
Егор Черников
(Энтони Греко, Архип Неколенко)
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Лада
КХЛ: таблица и календарь