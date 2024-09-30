«Торпедо» одержало свою крупнейшую победу в КХЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» разгромило астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 10:1 (2:1, 5:0, 3:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Никита Артамонов (13), Михаил Орлов (29), Михаил Абрамов (33), Бобби Линч (34), Никита Шавин (35), Денис Почивалов (40), Сергей Гончарук (48), Владилав Фирстов (54) и Евгений Свечников (55). В составе казахстанского клуба дебютной шайбой за команду отметился Антон Бурдасов (15).
Кагарлицкий, отдавший также голевую передачу, стал девятым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 500 очков. На счету 35-летнего нападающего 501 очко (188+313), лидером по этому показателю является Сергей Мозякин (928).
«Торпедо» одержало крупнейшую победу в своей истории в КХЛ, до этого в январе 2012 года клуб обыграл со счетом 9:1 подмосковный «Витязь». Также «Торпедо» стало восьмым клубом, забросившим как минимум 10 шайб в одной встрече. Помимо них, это достижение покорялось нижнекамскому «Нефтехимику», череповецкой «Северстали», петербургскому СКА (по 10), казанскому «Ак Барсу», «Барысу», уфимскому «Салавату Юлаеву» (по 11) и ЦСКА (12). «Барыс» повторил клубный антирекорд — в ноябре 2016 года команда проиграла со счетом 0:9 СКА.
«Торпедо» набрало 13 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции, «Барыс» (5 очков) идет на последнем, 12-м месте на Востоке. 25 сентября астанинцев возглавил Вячеслав Буцаев, сменивший канадца Дэвида Немировски.
В следующем матче «Торпедо» 7 октября примет пекинский «Куньлунь», «Барыс» 3 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком».