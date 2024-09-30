«Торпедо» одержало свою крупнейшую победу в КХЛ

«Торпедо» одержало крупнейшую победу в своей истории в КХЛ, до этого в январе 2012 года клуб обыграл со счетом 9:1 подмосковный «Витязь». Также «Торпедо» стало восьмым клубом, забросившим как минимум 10 шайб в одной встрече. Помимо них, это достижение покорялось нижнекамскому «Нефтехимику», череповецкой «Северстали», петербургскому СКА (по 10), казанскому «Ак Барсу», «Барысу», уфимскому «Салавату Юлаеву» (по 11) и ЦСКА (12). «Барыс» повторил клубный антирекорд — в ноябре 2016 года команда проиграла со счетом 0:9 СКА.