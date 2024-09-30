Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Торпедо» одержало свою крупнейшую победу в КХЛ

«Торпедо» забросило 10 шайб «Барысу» и одержало свою крупнейшую победу в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» разгромило астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Астане завершилась со счетом 10:1 (2:1, 5:0, 3:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Никита Артамонов (13), Михаил Орлов (29), Михаил Абрамов (33), Бобби Линч (34), Никита Шавин (35), Денис Почивалов (40), Сергей Гончарук (48), Владилав Фирстов (54) и Евгений Свечников (55). В составе казахстанского клуба дебютной шайбой за команду отметился Антон Бурдасов (15).

Кагарлицкий, отдавший также голевую передачу, стал девятым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 500 очков. На счету 35-летнего нападающего 501 очко (188+313), лидером по этому показателю является Сергей Мозякин (928).

«Торпедо» одержало крупнейшую победу в своей истории в КХЛ, до этого в январе 2012 года клуб обыграл со счетом 9:1 подмосковный «Витязь». Также «Торпедо» стало восьмым клубом, забросившим как минимум 10 шайб в одной встрече. Помимо них, это достижение покорялось нижнекамскому «Нефтехимику», череповецкой «Северстали», петербургскому СКА (по 10), казанскому «Ак Барсу», «Барысу», уфимскому «Салавату Юлаеву» (по 11) и ЦСКА (12). «Барыс» повторил клубный антирекорд — в ноябре 2016 года команда проиграла со счетом 0:9 СКА.

«Торпедо» набрало 13 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции, «Барыс» (5 очков) идет на последнем, 12-м месте на Востоке. 25 сентября астанинцев возглавил Вячеслав Буцаев, сменивший канадца Дэвида Немировски.

В следующем матче «Торпедо» 7 октября примет пекинский «Куньлунь», «Барыс» 3 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком».

Барыс
1:10
1:2, 0:5, 0:3
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4691 зритель
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Бояркин
(Юхан Маттссон)
Иван Бочаров
1-й период
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
03:49
Сергей Гончарук
07:29
Евгений Свечников
09:10
Алихан Омирбеков
09:43
Дмитрий Кагарлицкий
(Никита Артамонов, Максим Летунов)
12:23
Никита Артамонов
(Владислав Фирстов)
14:42
Антон Бурдасов
(Кирилл Панюков, Майкл Маклауд)
18:22
Уилл Батчер
2-й период
28:29
Михаил Орлов
(Маркус Филлипс, Дмитрий Кагарлицкий)
32:20
Майкл Маклауд
32:20
Китон Томпсон
32:45
Михаил Абрамов
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
33:40
Бобби Линч
(Кирилл Кирсанов)
34:33
Никита Шавин
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
39:22
Михаил Орлов
39:43
Денис Почивалов
(Никита Шавин, Китон Томпсон)
3-й период
43:07
Дмитрий Бреус
44:13
Уэйд Эллисон
45:40
Самат Данияр
47:32
Майкл Маклауд
47:52
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
53:42
Владислав Фирстов
(Михаил Орлов, Максим Летунов)
54:58
Евгений Свечников
(Денис Почивалов, Никита Шавин)
Статистика
16
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь