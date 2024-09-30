Разгромом с 11 шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча в Астане завершилась сокрушительной победой гостей со счетом 10:1.
В первом периоде «Барыс» ответил одной шайбой на две заброшенные нижегородцами. На десятой минуте торпедовец Дмитрий Кагарлицкий открыл счет, а на 13-й Никита Артамонов удвоил преимущество гостей. В составе «Барыса» на 15-й минуте отличился Антон Бурдасов.
Во втором периоде гости забросили пять шайб. Отличились: Михаил Орлов (29 минута), Михаил Абрамов (33), Бобби Линч (34), Никита Шавин (35) и Денис Почивалов (40).
В заключительном периоде разгром довершили: Сергей Гончарук (48), Владислав Фирстов (54) и Евгений Свечников (55).
Следующий матч «Барыс» проведет 3 октября на выезде со «Спартаком».