Разгромом с 11 шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

В первом периоде «Барыс» ответил одной шайбой на две заброшенные нижегородцами. На десятой минуте торпедовец Дмитрий Кагарлицкий открыл счет, а на 13-й Никита Артамонов удвоил преимущество гостей. В составе «Барыса» на 15-й минуте отличился Антон Бурдасов.