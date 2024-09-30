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Разгромом с 11 шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась сокрушительной победой гостей со счетом 10:1.

В первом периоде «Барыс» ответил одной шайбой на две заброшенные нижегородцами. На десятой минуте торпедовец Дмитрий Кагарлицкий открыл счет, а на 13-й Никита Артамонов удвоил преимущество гостей. В составе «Барыса» на 15-й минуте отличился Антон Бурдасов.

Во втором периоде гости забросили пять шайб. Отличились: Михаил Орлов (29 минута), Михаил Абрамов (33), Бобби Линч (34), Никита Шавин (35) и Денис Почивалов (40).

В заключительном периоде разгром довершили: Сергей Гончарук (48), Владислав Фирстов (54) и Евгений Свечников (55).

Следующий матч «Барыс» проведет 3 октября на выезде со «Спартаком».

Барыс
1:10
1:2, 0:5, 0:3
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4691 зритель
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Бояркин
(Юхан Маттссон)
Иван Бочаров
1-й период
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
00:00
Командный штраф
03:49
Сергей Гончарук
07:29
Евгений Свечников
09:10
Алихан Омирбеков
09:43
Дмитрий Кагарлицкий
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
12:23
Никита Артамонов
(Владислав Фирстов)
14:42
Антон Бурдасов
(Майкл Маклауд, Кирилл Панюков)
18:22
Уилл Батчер
2-й период
28:29
Михаил Орлов
(Маркус Филлипс, Дмитрий Кагарлицкий)
32:20
Майкл Маклауд
32:20
Китон Томпсон
32:45
Михаил Абрамов
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
33:40
Бобби Линч
(Кирилл Кирсанов)
34:33
Никита Шавин
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
39:22
Михаил Орлов
39:43
Денис Почивалов
(Никита Шавин, Китон Томпсон)
3-й период
43:07
Дмитрий Бреус
44:13
Уэйд Эллисон
45:40
Самат Данияр
47:32
Майкл Маклауд
47:52
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
53:42
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Михаил Орлов)
54:58
Евгений Свечников
(Никита Шавин, Денис Почивалов)
Статистика
16
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Торпедо
КХЛ: таблица и календарь