Тренер «Барыса» в жёсткой форме раскритиковал игроков после 1:10 от «Торпедо»

«Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.



В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играют 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей. Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное — по характеру многих хоккеистов. Сегодняшняя игра показала, что большинство недотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиге», — приводит слова Буцаева «Шайба.kz».