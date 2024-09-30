«Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.
В нашей команде было несколько человек, которых можно было отметить, но на поле играют 20. Эти несколько человек и болельщики были лучшими игроками матчей. Много претензий, вопросов по многим компонентам и аспектам. Самое главное — по характеру многих хоккеистов. Сегодняшняя игра показала, что большинство недотягивают до уровня профессионального хоккеиста и игры в этой лиге», — приводит слова Буцаева «Шайба.kz».
Тренер «Барыса» в жёсткой форме раскритиковал игроков после 1:10 от «Торпедо»
Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (1:10).
«Какие тут комментарии с таким результатом? Тяжело и стыдно. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за безволие и бесхарактерность сегодняшней игры.
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4691 зритель
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Игорь Ларионов
Вратари
Никита Бояркин
(Юхан Маттссон)
Иван Бочаров
1-й период
03:49
Сергей Гончарук
07:29
Евгений Свечников
09:10
Алихан Омирбеков
09:43
Дмитрий Кагарлицкий
(Максим Летунов, Никита Артамонов)
12:23
Никита Артамонов
(Владислав Фирстов)
14:42
Антон Бурдасов
(Майкл Маклауд, Кирилл Панюков)
18:22
Уилл Батчер
2-й период
28:29
Михаил Орлов
(Дмитрий Кагарлицкий, Маркус Филлипс)
32:20
Майкл Маклауд
32:20
Китон Томпсон
32:45
Михаил Абрамов
(Богдан Конюшков, Маркус Филлипс)
33:40
Бобби Линч
(Кирилл Кирсанов)
34:33
Никита Шавин
(Никита Артамонов, Максим Летунов)
39:22
Михаил Орлов
39:43
Денис Почивалов
(Никита Шавин, Китон Томпсон)
3-й период
43:07
Дмитрий Бреус
44:13
Уэйд Эллисон
44:13
Уэйд Эллисон
45:40
Самат Данияр
47:32
Майкл Маклауд
47:32
Майкл Маклауд
47:52
Сергей Гончарук
(Маркус Филлипс, Богдан Конюшков)
53:42
Владислав Фирстов
(Максим Летунов, Михаил Орлов)
54:58
Евгений Свечников
(Никита Шавин, Денис Почивалов)
57:32
Михаил Орлов
57:59
Денис Почивалов
Статистика
16
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
7
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит