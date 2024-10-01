«Отсутствие Кузнецова повлияло». Экс-игрок СКА — о поражении армейцев от «Куньлуня»

«В КХЛ слабых команд нет, любой клуб может преподнести сюрприз. По всей видимости, после феерической игры с “Северсталью”, когда было забито огромное количество голов, думаю, армейцы ожидали такой же матч и с “Куньлунем”.



К моему сожалению, “Куньлунь” в этой игре показал, что он тоже не просто так находится в КХЛ. Команда реализовала практически все свои моменты, а СКА начал начал забивать только в конце.



Мне показалось, что отсутствие Кузнецова повлияло. Грубо говоря, развалилось звено. Когда Евгений играл, большинство работало лучше, Иван Демидов выглядел лучше. Всё-таки это сказалось на стройности в атаке», — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».