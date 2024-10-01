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«Отсутствие Кузнецова повлияло». Экс-игрок СКА — о поражении армейцев от «Куньлуня»

Бывший голкипер и тренер СКА Сергей Черкас высказался о поражении армейского клуба от «Куньлуня» (4:5).

Источник: ХК СКА

«В КХЛ слабых команд нет, любой клуб может преподнести сюрприз. По всей видимости, после феерической игры с “Северсталью”, когда было забито огромное количество голов, думаю, армейцы ожидали такой же матч и с “Куньлунем”.

К моему сожалению, “Куньлунь” в этой игре показал, что он тоже не просто так находится в КХЛ. Команда реализовала практически все свои моменты, а СКА начал начал забивать только в конце.

Мне показалось, что отсутствие Кузнецова повлияло. Грубо говоря, развалилось звено. Когда Евгений играл, большинство работало лучше, Иван Демидов выглядел лучше. Всё-таки это сказалось на стройности в атаке», — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга начала отыгрываться со счёта 1:5, им не хватило лишь одной шайбы, чтобы сравнять. СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Это поражение прервало их серию побед из пяти матчей.

СКА
4:5
0:2, 1:2, 3:1
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
29.09.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11896 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Михаил Кравец
Вратари
Артемий Плешков
(Никита Серебряков, Никита Серебряков, Никита Серебряков)
Джереми Смит
1-й период
06:36
Джереми Смит
08:36
Паркер Фу
(Рурк Шартье)
18:08
Наиль Якупов
(Дэнни О`Риган)
19:37
Андрей Педан
2-й период
21:33
Захар Бардаков
23:32
Спенсер Фу
(Рурк Шартье, Райан Меркли)
25:50
Захар Бардаков
(Данила Галенюк, Иван Демидов)
25:50
Командный штраф
29:59
Иван Демидов
31:59
Адам Кленденинг
(Брэндон Йип, Спенсер Фу)
3-й период
40:13
Райан Меркли
44:07
Андрей Педан
49:07
Райан Меркли
51:17
Райан Меркли
(Паркер Фу)
54:27
Захар Бардаков
(Михаил Григоренко, Владимир Алистров)
57:11
Михаил Григоренко
(Александр Никишин, Энтони Деанджело)
59:48
Валентин Зыков
(Энтони Деанджело, Михаил Григоренко)
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Куньлунь РС
КХЛ: таблица и календарь