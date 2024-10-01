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Минские динамовцы на своем льду разгромили «Адмирал»

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» добыли первую победу в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей — в ответ на это в следующем периоде минчане нанесли в створ чужих ворот 25 бросков, четыре из которых оказались голевыми. Сначала первую шайбу в сезоне за «Динамо» провел Егор Бориков, затем Виталий Пинчук оформил дубль, а перед уходом на перерыв дебютным голом в форме «зубров» отметился звездный новичок клуба Крис Тирни — 4:1.

В заключительном игровом отрезке хозяева льда довели преимущество до разгромного: сперва в меньшинстве отличился Илья Усов, после чего точный бросок нанес защитник Джош Брук. Незадолго до финальной сирены хоккеисты обеих команд обменялись шайбами, в составе минчан отметился Сэм Энас, который ранее отдал три голевые передачи. Финальный счет — 7:2 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для столичного клуба пятой в семи последних играх. На данный момент «зубры» занимают 5-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 12 баллов. Третий и заключительный поединок домашней серии динамовцы проведут против санкт-петербургского СКА 3 октября.

Динамо Мн
7:2
0:1, 4:0, 3:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2024, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Леонид Тамбиев
Вратари
Андрей Тихомиров
Василий Демченко
(Илья Коновалов)
1-й период
02:28
Даниил Сотишвили
06:30
Аркадий Шестаков
(Егор Петухов)
07:57
Джордан Гросс
15:28
Никита Пышкайло
2-й период
21:18
Даниил Гутик
23:54
Егор Бориков
(Никита Пышкайло, Илья Усов)
30:38
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Джордан Гросс)
35:43
Даниил Гутик
37:36
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
38:04
Крис Тирни
3-й период
47:09
Николас Мелош
47:32
Илья Усов
(Джош Брук, Крис Тирни)
56:20
Джош Брук
(Сэм Энас, Александр Волков)
56:54
Дмитрий Завгородний
58:59
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
Статистика
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь