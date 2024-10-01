Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей — в ответ на это в следующем периоде минчане нанесли в створ чужих ворот 25 бросков, четыре из которых оказались голевыми. Сначала первую шайбу в сезоне за «Динамо» провел Егор Бориков, затем Виталий Пинчук оформил дубль, а перед уходом на перерыв дебютным голом в форме «зубров» отметился звездный новичок клуба Крис Тирни — 4:1.
В заключительном игровом отрезке хозяева льда довели преимущество до разгромного: сперва в меньшинстве отличился Илья Усов, после чего точный бросок нанес защитник Джош Брук. Незадолго до финальной сирены хоккеисты обеих команд обменялись шайбами, в составе минчан отметился Сэм Энас, который ранее отдал три голевые передачи. Финальный счет — 7:2 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для столичного клуба пятой в семи последних играх. На данный момент «зубры» занимают 5-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 12 баллов. Третий и заключительный поединок домашней серии динамовцы проведут против санкт-петербургского СКА 3 октября.
Минские динамовцы на своем льду разгромили «Адмирал»
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» добыли первую победу в текущей домашней серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей — в ответ на это в следующем периоде минчане нанесли в створ чужих ворот 25 бросков, четыре из которых оказались голевыми. Сначала первую шайбу в сезоне за «Динамо» провел Егор Бориков, затем Виталий Пинчук оформил дубль, а перед уходом на перерыв дебютным голом в форме «зубров» отметился звездный новичок клуба Крис Тирни — 4:1.
Дмитрий Квартальнов
Леонид Тамбиев
Андрей Тихомиров
Василий Демченко
(Илья Коновалов)
02:28
Даниил Сотишвили
06:30
Аркадий Шестаков
(Егор Петухов)
07:57
Джордан Гросс
15:28
Никита Пышкайло
21:18
Даниил Гутик
23:54
Егор Бориков
(Никита Пышкайло, Илья Усов)
30:38
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Джордан Гросс)
35:43
Даниил Гутик
37:36
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Ксавье Уэлле)
38:04
Крис Тирни
47:09
Николас Мелош
47:32
Илья Усов
(Джош Брук, Крис Тирни)
56:20
Джош Брук
(Сэм Энас, Александр Волков)
56:54
Дмитрий Завгородний
58:59
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
8
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит