Минские динамовцы на своем льду разгромили «Адмирал»

Во втором матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали «Адмирал» из Владивостока. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом гостей — в ответ на это в следующем периоде минчане нанесли в створ чужих ворот 25 бросков, четыре из которых оказались голевыми. Сначала первую шайбу в сезоне за «Динамо» провел Егор Бориков, затем Виталий Пинчук оформил дубль, а перед уходом на перерыв дебютным голом в форме «зубров» отметился звездный новичок клуба Крис Тирни — 4:1.



В заключительном игровом отрезке хозяева льда довели преимущество до разгромного: сперва в меньшинстве отличился Илья Усов, после чего точный бросок нанес защитник Джош Брук. Незадолго до финальной сирены хоккеисты обеих команд обменялись шайбами, в составе минчан отметился Сэм Энас, который ранее отдал три голевые передачи. Финальный счет — 7:2 в пользу «Динамо».



Эта победа стала для столичного клуба пятой в семи последних играх. На данный момент «зубры» занимают 5-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 12 баллов. Третий и заключительный поединок домашней серии динамовцы проведут против санкт-петербургского СКА 3 октября.