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Екатеринбургский «Автомобилист» уступил «Локомотиву» в матче КХЛ

ХК «Автомобилист» на домашней арене уступил ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ. Игра, проходившая в КРК «Уралец» накануне, 1 октября, завершилась со счетом 0:1.

Источник: ХК «Автомобилист»

Сейчас екатеринбургские хоккеисты с 16 очками находятся на первом месте в таблице Восточной конференции и на второй строчке чемпионата.

Ранее «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» с разгромным счетом 2:6.