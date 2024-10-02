Екатеринбургский «Автомобилист» уступил «Локомотиву» в матче КХЛ

Сейчас екатеринбургские хоккеисты с 16 очками находятся на первом месте в таблице Восточной конференции и на второй строчке чемпионата.
Ранее «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» с разгромным счетом 2:6.
ХК «Автомобилист» на домашней арене уступил ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ. Игра, проходившая в КРК «Уралец» накануне, 1 октября, завершилась со счетом 0:1.
Сейчас екатеринбургские хоккеисты с 16 очками находятся на первом месте в таблице Восточной конференции и на второй строчке чемпионата.
Ранее «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» с разгромным счетом 2:6.