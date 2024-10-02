Щитов: В Астане хоккей неинтересен, это передаётся «Барысу»

«На самом деле “Барыс” показывает что-то удивительное. Там подобрался хороший состав, мне казалось, что команда будет уверенно играть. Но я не думаю, что там всё дело в тренере. Возможно, внутри клуба что-то не то. Их огромный стадион наполовину пустой. Полагаю, в Астане хоккей неинтересен. И всё это может передаваться команде. Сейчас пришёл Буцаев, ему придётся многое поправить. На адаптацию к его требованиям уйдёт время, но это должно принести свои плоды. Тренер-то он неплохой. Он доказал это своей работой в “Витязе” и “Сочи”, — цитирует Щитова “РБ Спорт”.