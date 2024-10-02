Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щитов: В Астане хоккей неинтересен, это передаётся «Барысу»

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов объяснил причину провальной игры «Барыса» в первом месяце нового сезона и заявил, что хоккей в Астане не слишком интересен болельщикам, что негативно сказывается на результатах команды.

Источник: Чемпионат.com

«На самом деле “Барыс” показывает что-то удивительное. Там подобрался хороший состав, мне казалось, что команда будет уверенно играть. Но я не думаю, что там всё дело в тренере. Возможно, внутри клуба что-то не то. Их огромный стадион наполовину пустой. Полагаю, в Астане хоккей неинтересен. И всё это может передаваться команде. Сейчас пришёл Буцаев, ему придётся многое поправить. На адаптацию к его требованиям уйдёт время, но это должно принести свои плоды. Тренер-то он неплохой. Он доказал это своей работой в “Витязе” и “Сочи”, — цитирует Щитова “РБ Спорт”.

«Барыс» выиграл лишь два матча из 11 и располоэился на последнем месте в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Команда лишь в одном матче смогла забросить больше одной шайбы, а в последней встрече с разгромным счётом проиграла «Торпедо» на своей площадке в Астане.

Барыс
КХЛ: таблица и календарь