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«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев в Омске «Авангард»

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На шестой минуте первого периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Мартина Герната открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Михаил Гуляев с передач Дмитрия Злодеева и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте.

На 12-й минуте второго периода Рид Буше с передач Райана Спунера и Линдена Вея вывел омичей вперёд. На 19-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сделал счёт 3:1, оформив дубль.

На четвёртой минуте третьего периода Георгий Иванов с передачи Степана Никулина сократил отставание гостей до минимума. Спустя 36 секунд Никита Кирьянов вновь сделал счёт равным. На 18-й минуте периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу «Локомотива» в матче. За семь секунд до конца встречи Байрон Фрейз установил окончательный счёт в игре.

Авангард
3:5
1:1, 2:0, 0:4
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Сергей Звягин
Игорь Никитин
Вратари
Павел Хомченко
(Павел Хомченко)
Даниил Исаев
1-й период
05:40
Линден Вей
05:58
Даниил Бут
(Мартин Гернат, Степан Никулин)
13:04
Михаил Гуляев
(Дмитрий Злодеев, Никита Холодилин)
19:42
Никита Холодилин
2-й период
31:18
Рид Буше
(Райан Спунер, Линден Вей)
37:26
Дмитрий Симашев
38:00
Рид Буше
(Дамир Шарипзянов, Райан Спунер)
3-й период
43:05
Георгий Иванов
(Степан Никулин)
43:41
Никита Кирьянов
45:37
Сергей Бойков
53:51
Александр Филатьев
57:12
Максим Шалунов
(Александр Полунин, Никита Кирьянов)
59:53
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Максим Березкин)
Статистика
8
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь