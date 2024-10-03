«Локомотив» одержал пятую победу подряд, одолев в Омске «Авангард»

На шестой минуте первого периода Даниил Бут с передач Степана Никулина и Мартина Герната открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Михаил Гуляев с передач Дмитрия Злодеева и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте.