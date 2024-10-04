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«Барыс» едва не сотворил камбэк с 0:3 в КХЛ

Столичный «Барыс» потерпел поражение от российского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых». При этом астанчане уступали 0:3, но сумели сократить разницу шайб до минимума. Под занавес игры сняли голкипера, чтобы попробовать в формате 6 на 5 спасти матч, но, увы, пропустили в пустые ворота.

Несмотря на неудачу, «Барыс» в этот раз проявил характер, да и временами показывал весьма неплохой хоккей.

У хозяев льда отличились Адам Ружичка (8-я минута), Егор Чезганов (26-я), Андрей Миронов (32-я) и Иван Морозов (58-я). В составе гостей шайбы забросили Даниил Апальков (38-я) и Антон Бурдасов (51-я).

Для «Барыса» это десятое поражение в 12 матчах, подопечные Вячеслава Буцаева занимают последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав пять очков. «Спартак» с 18 очками идет вторым в таблице «Запада».

Следующую игру «Барыс» проведет с «Авангардом» 5 октября в Омске.

Спартак
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
3.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 3792 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вячеслав Буцаев
Вратари
Патрик Рибар
Никита Бояркин
(Никита Бояркин, Никита Бояркин)
1-й период
05:02
Кирилл Панюков
05:22
Адиль Бекетаев
07:29
Адам Ружичка
(Дмитрий Вишневский, Александр Пашин)
09:46
Алихан Асетов
2-й период
25:06
Егор Чезганов
(Андрей Миронов, Шейн Принс)
26:21
Иван Морозов
26:21
Алихан Асетов
31:12
Андрей Миронов
(Иван Морозов)
32:46
Натан Болье
38:00
Даниил Апальков
(Антон Бурдасов)
38:54
Семен Симонов
3-й период
46:54
Александр Пашин
50:16
Антон Бурдасов
(Уилл Батчер, Даниил Апальков)
52:31
Даниил Апальков
57:51
Иван Морозов
(Павел Порядин, Андрей Миронов)
Статистика
4
Штрафное время
14
6
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
Барыс
КХЛ: таблица и календарь