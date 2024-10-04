«Барыс» едва не сотворил камбэк с 0:3 в КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых». При этом астанчане уступали 0:3, но сумели сократить разницу шайб до минимума. Под занавес игры сняли голкипера, чтобы попробовать в формате 6 на 5 спасти матч, но, увы, пропустили в пустые ворота.
Несмотря на неудачу, «Барыс» в этот раз проявил характер, да и временами показывал весьма неплохой хоккей.
У хозяев льда отличились Адам Ружичка (8-я минута), Егор Чезганов (26-я), Андрей Миронов (32-я) и Иван Морозов (58-я). В составе гостей шайбы забросили Даниил Апальков (38-я) и Антон Бурдасов (51-я).
Для «Барыса» это десятое поражение в 12 матчах, подопечные Вячеслава Буцаева занимают последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав пять очков. «Спартак» с 18 очками идет вторым в таблице «Запада».
Следующую игру «Барыс» проведет с «Авангардом» 5 октября в Омске.