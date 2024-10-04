«Барыс» едва не сотворил камбэк с 0:3 в КХЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу «красно-белых». При этом астанчане уступали 0:3, но сумели сократить разницу шайб до минимума. Под занавес игры сняли голкипера, чтобы попробовать в формате 6 на 5 спасти матч, но, увы, пропустили в пустые ворота.