Мощный камбэк «Локомотива» и три разгрома. Итоги яркого дня КХЛ

В стартовом периоде «Металлург» полностью переиграл своего оппонента, забросил две шайбы, однако засчитана была лишь одна. Но во втором периоде для армейцев наступил кошмар. После двух пропущенных шайб за три минуты Просветов покинул ворота, но Гамзин оставался «сухим» лишь 19 секунд, а за период и вовсе пропустил четырежды.