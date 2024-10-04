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«Барыс» объявил о контракте с канадским хоккеистом

Казахстанский «Барыс» объявил о заключении контракта с Алексом Грантом. Соглашение с канадским защитником будет действовать до конца сезона-2024/25, передают Vesti.kz.

Источник: hcbarys.kz

Грант хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлению за «Барыс». В сезоне-2022/23 Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил покер в одной игре. В целом опытнейший игрок обороны сыграл в КХЛ 246 матчей (41 из них — в команде из Астаны) и заработал 114 (40+74) баллов за результативность.

«Барыс» на данный момент занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 5 очков в 12 матчах. Следующую игру в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги астанчане проведут на выезде с омским «Авангардом» 5 октября.

Барыс
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