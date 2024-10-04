«Барыс» объявил о контракте с канадским хоккеистом

Грант хорошо знаком казахстанским болельщикам по выступлению за «Барыс». В сезоне-2022/23 Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил покер в одной игре. В целом опытнейший игрок обороны сыграл в КХЛ 246 матчей (41 из них — в команде из Астаны) и заработал 114 (40+74) баллов за результативность.