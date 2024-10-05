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Четырьмя шайбами и дракой завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» сыграл с омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Омске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда.

Первый период оказался безголевым, а в двух других было заброшено по две шайбы.

На 29-й минуте отличился Алексей Макеев, на 30-й минуте гол забил Семен Чистяков.

На 48-й минуте Рид Буше оформил третье взятие ворот «Барыса», на 58-й минуте итог подвел экс-игрок «Барыса» Линден Вей.

Отметим, что в концовке первого периода на льду вспыхнула драка между игроком «Авангарда» Никитой Холодилиным и хоккеистом «Барыса» Тамерланом Гайтамировым.

Таким образом, «Барыс» потерпел 11 поражение при двух победах.

Следующий матч, астанчане проведут на выезде против «Автомобилиста». Матч пройдет 7 октября.

Авангард
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Сергей Звягин
Вячеслав Буцаев
Вратари
Павел Хомченко
Юхан Маттссон
1-й период
03:28
Дамир Шарипзянов
18:05
Тамирлан Гайтамиров
18:30
Никита Холодилин
18:33
Майкл Маклауд
2-й период
28:51
Алексей Макеев
(Алексей Соловьев)
29:34
Семен Чистяков
(Дамир Шарипзянов)
31:42
Динмухамед Кайыржан
3-й период
47:45
Рид Буше
58:00
Линден Вей
(Райан Спунер)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Барыс
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