Четырьмя шайбами и дракой завершился матч «Барыса» в КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда.
Первый период оказался безголевым, а в двух других было заброшено по две шайбы.
На 29-й минуте отличился Алексей Макеев, на 30-й минуте гол забил Семен Чистяков.
На 48-й минуте Рид Буше оформил третье взятие ворот «Барыса», на 58-й минуте итог подвел экс-игрок «Барыса» Линден Вей.
Отметим, что в концовке первого периода на льду вспыхнула драка между игроком «Авангарда» Никитой Холодилиным и хоккеистом «Барыса» Тамерланом Гайтамировым.
Таким образом, «Барыс» потерпел 11 поражение при двух победах.
Следующий матч, астанчане проведут на выезде против «Автомобилиста». Матч пройдет 7 октября.