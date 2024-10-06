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ЦСКА опять разбили всухую! Кошмарные 0:11 за два матча с уральскими топами КХЛ

Что происходит?

Источник: РИА "Новости"

Несчастливая полоса для ЦСКА продолжается — на этот раз команда Ильи Воробьева проиграла «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:4. Для армейцев это уже третье поражение в четырех последних матчах.

Второй разгром за три дня

Для ЦСКА матч с «Трактором» был отличным шансом извиниться перед болельщиками за унизительное домашнее поражение от «Металлурга». 3 октября армейцы уступили «Магнитке» с общим счетом 0:7, пропустив шесть шайб за второй период. Так крупно в родных стенах ЦСКА не проигрывал с 2009 года — тогда от «Динамо» также залетело семь.

Примечательно, что для Воробьева это был первый матч против бывшего клуба — в «Металлурге» он работал (в свой второй приход) с 2019 по 2023 год. И хотя для его нынешней команды поражение не стало крупнейшим в истории (армейцев в 2012 году громил «Амур» 0:8, а в 1961-м «Динамо» — 5:14), от встречи с «Трактором» болельщики ЦСКА ждали только победы. Но не получилось даже навязать сопернику достойную борьбу.

Лидер Восточной конференции «Трактор» отличился в каждом из периодов — шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Бадди Робинсон (31, 52) и Марсель Ибрагимов (47). Хозяева опять, как и позавчера, слабо сыграли в меньшинстве, а сами ушли со льда без голов.

В этот раз Воробьев появился быстрее

Разгром — настоящее испытание для тренера и команды. Воробьев после поражения от «Магнитки» пришел на пресс-конференцию спустя почти два часа и был лаконичен: «Обтекаю. Если честно, такого позора не припомню».

Задержку Илья Петрович объяснил просто: «После игры произошло то, что и должно было: разговор по душам в не самых цивилизованных тонах».

На вопрос о том, слышал ли тренер что-нибудь об увольнении, Воробьев ответил резко: «Я не слышал. Умнее ничего нет?».

По игре тоже высказался: «Мы меняли звенья и вратаря. Как только начали подбираться ближе к голу, нас молниеносно наказывали и забивали еще один. Реакция наших хоккеистов была, но результат на табло».

После встречи с «Трактором» Воробьев появился оперативнее — ждать никого не заставил. И тоже был краток — вся пресс-конференция заняла чуть меньше трех минут: «Не забивая голов, невозможно выиграть. Это основное. Заряженные вышли? Согласен. Работали? Согласен. При равной игре — 0:4. Этот этап надо пройти. Что не ломает нас — делает нас сильнее. Нам чуть-чуть не хватает — надо забить и все пойдет. Как отношусь к этим двум матчам? У нас нормальные пару дней были, так вам скажу. Веселые. Надо выкарабкиваться».

После 12 матчей ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции — на счету армейцев 15 очков. Следующий матч еще с одним топом с «Востока» — 8 октября в Москву приедет «Салават Юлаев».

Автор: Артем Белинин

ЦСКА
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена
Главные тренеры
Илья Воробьев
Бенуа Гру
Вратари
Иван Просветов
Закари Фукале
1-й период
04:20
Виталий Абрамов
04:20
Виталий Кравцов
17:45
Никита Тертышный
(Виталий Кравцов, Владимир Ткачев)
2-й период
30:20
Бадди Робинсон
(Максим Шабанов, Данил Юртайкин)
3-й период
46:00
Марсель Ибрагимов
(Владимир Жарков)
52:30
Бадди Робинсон
(Григорий Дронов)
Статистика
2
Штрафное время
2
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Трактор
КХЛ: таблица и календарь