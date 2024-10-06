ЦСКА опять разбили всухую! Кошмарные 0:11 за два матча с уральскими топами КХЛ

После встречи с «Трактором» Воробьев появился оперативнее — ждать никого не заставил. И тоже был краток — вся пресс-конференция заняла чуть меньше трех минут: «Не забивая голов, невозможно выиграть. Это основное. Заряженные вышли? Согласен. Работали? Согласен. При равной игре — 0:4. Этот этап надо пройти. Что не ломает нас — делает нас сильнее. Нам чуть-чуть не хватает — надо забить и все пойдет. Как отношусь к этим двум матчам? У нас нормальные пару дней были, так вам скажу. Веселые. Надо выкарабкиваться».