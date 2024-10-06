«Динамо» на выезде победило «Витязь»

Встреча прошла в воскресенье в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Максим Комтуа (31-я минута), Дмитрий Рашевский (49) и Джордан Уил (51), которому ассистировал Гусев.
Голкипер «бело-голубых» Максим Моторыгин оформил свой первый шатаут в КХЛ, отразив 22 броска.
Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, сделавшим 400 ассистов, после Вадима Шипачева (633), Сергея Мозякина (509) и Александра Радулова (460).
«Динамо» одержало шестую победу в сезоне и набрало 13 очков, москвичи поднялись на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» проиграл после двух побед подряд и занимает девятую строчку на Западе (10 очков).