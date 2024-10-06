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«Динамо» на выезде победило «Витязь»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» на выезде переиграло подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, капитан «бело-голубых» Никита Гусев достиг отметки в 400 результативных передач в лиге.

Встреча прошла в воскресенье в подмосковной Балашихе и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Максим Комтуа (31-я минута), Дмитрий Рашевский (49) и Джордан Уил (51), которому ассистировал Гусев.

Голкипер «бело-голубых» Максим Моторыгин оформил свой первый шатаут в КХЛ, отразив 22 броска.

Гусев стал четвертым игроком в истории КХЛ, сделавшим 400 ассистов, после Вадима Шипачева (633), Сергея Мозякина (509) и Александра Радулова (460).

«Динамо» одержало шестую победу в сезоне и набрало 13 очков, москвичи поднялись на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» проиграл после двух побед подряд и занимает девятую строчку на Западе (10 очков).

Витязь
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
6.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Арена Балашиха
Главные тренеры
Павел Десятков
Алексей Кудашов
Вратари
Максим Дорожко
Максим Моторыгин
1-й период
07:51
Седрик Пакетт
2-й период
20:42
Егор Воронков
20:42
Седрик Пакетт
21:58
Максим Комтуа
25:41
Кирилл Готовец
26:07
Иван Воробьев
30:11
Максим Комтуа
(Кирилл Готовец, Даниил Пыленков)
38:49
Владислав Валенцов
3-й период
44:16
Руслан Педан
48:51
Дмитрий Рашевский
(Антон Сизов)
50:09
Руслан Педан
50:42
Джордан Уил
(Эрик О`Делл, Никита Гусев)
54:24
Владислав Валенцов
Статистика
12
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
Динамо М