Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова в текущем гостевом турнире стал хоккейный клуб «Сочи», замыкающий таблицу Западной конференции. Стартовую треть «зубры» проиграли с разницей в одну шайбу (1:2), автором гола у гостей стал защитник Павел Денисов. Во втором периоде минчане разгромили соперника по броскам (25 на 4), но с реализацией моментов возникли проблемы. Команды обменялись точными бросками, в составе «Динамо» отличился Брэди Лайл. В заключительном игровом отрезке цифры на табло так и не изменились, в итоге поражение «зубров» со счетом 2:3.
Эта неудача стала для столичного клуба третьей в четырех последних матчах. На данный момент минчане занимают восьмое место на Западе, набрав 12 очков в 11 играх. Следующую остановку динамовцы сделают 8 октября в Череповце — принимать «зубров» будет местная «Северсталь». Поединок стартует в 19.30.
Минские динамовцы проиграли «Сочи» в КХЛ
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с поражения начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова в текущем гостевом турнире стал хоккейный клуб «Сочи», замыкающий таблицу Западной конференции. Стартовую треть «зубры» проиграли с разницей в одну шайбу (1:2), автором гола у гостей стал защитник Павел Денисов. Во втором периоде минчане разгромили соперника по броскам (25 на 4), но с реализацией моментов возникли проблемы. Команды обменялись точными бросками, в составе «Динамо» отличился Брэди Лайл. В заключительном игровом отрезке цифры на табло так и не изменились, в итоге поражение «зубров» со счетом 2:3.
Сергей Зубов
Дмитрий Квартальнов
Егор Заврагин
Андрей Тихомиров
08:52
Артур Тянулин
(Сергей Попов, Джесси Грэм)
12:49
Павел Денисов
(Никита Пышкайло, Вадим Мороз)
15:36
Николас Мелош
16:56
Илья Усов
17:12
Сергей Попов
(Михал Криштоф, Артур Тянулин)
35:07
Денис Венгрыжановский
(Михал Криштоф, Дмитро Тимашов)
37:07
Брэйди Лайл
(Вадим Мороз)
39:33
Артем Волков
40:24
Сэм Энас
57:13
Сергей Попов
59:45
Глеб Корягин
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит