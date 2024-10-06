Минские динамовцы проиграли «Сочи» в КХЛ

Первым соперником подопечных Дмитрия Квартальнова в текущем гостевом турнире стал хоккейный клуб «Сочи», замыкающий таблицу Западной конференции. Стартовую треть «зубры» проиграли с разницей в одну шайбу (1:2), автором гола у гостей стал защитник Павел Денисов. Во втором периоде минчане разгромили соперника по броскам (25 на 4), но с реализацией моментов возникли проблемы. Команды обменялись точными бросками, в составе «Динамо» отличился Брэди Лайл. В заключительном игровом отрезке цифры на табло так и не изменились, в итоге поражение «зубров» со счетом 2:3.



Эта неудача стала для столичного клуба третьей в четырех последних матчах. На данный момент минчане занимают восьмое место на Западе, набрав 12 очков в 11 играх. Следующую остановку динамовцы сделают 8 октября в Череповце — принимать «зубров» будет местная «Северсталь». Поединок стартует в 19.30.