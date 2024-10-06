Голкипер «Динамо» поставил клубный рекорд, Гусев вошёл в историю лиги. Итоги дня в хоккее

Интересно, что изначально в заявку на матч должен был попасть 27-летний нападающий Артём Чернов, для которого этот матч стал бы дебютным в КХЛ. Однако из-за бюрократических процедур «Динамо» не смогло заявить нападающего, и его место в составе занял Никита Буруянов. Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин объяснил «Чемпионату» все подробности форс-мажора.