В чемпионате КХЛ новый претендент на Кубок. Такой мощный «Трактор» мы не видели много лет

Разговоры с хоккеистами позволили мне сделать один парадоксальный вывод. Главное достоинство Бенуа Гру в том, что он не знает русский язык, незнаком ни с кем из хоккеистов и для него Илья Карпухин, Максим Шабанов или Александр Кадейкин просто спортсмены, которые оказались в команде в этом сезоне. Ни к кому Бенуа не находит «особый подход», ни с кем не заигрывает или пытается подружиться. Попади он в «Торпедо» или «Адмирал», было бы то же самое. Да, есть кое-какие изменения в тактике, в построении, но ничего кардинального.