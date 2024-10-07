Драматичным камбэком со счета 1:3 завершился матч «Барыса» с одним из лидеров КХЛ

Встреча в Екатеринбурге началась отлично для казахстанского клуба. На девятой минуте Максим Мухаметов вывел «Барыс» вперед, а на 11-й минуте Майкл Маклауд удвоил преимущество гостей — 2:0. Ник Эберт на 15-й сократил отставание «Автомобилиста».
Второй период оказался безголевым.
В третьем периоде «Барыс» увеличил преимущество: на 47-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота хозяев льда. Впрочем, через 26 секунд Семен Кизимов сократил отставание «Автомобилиста» — 2:3.
На 53-й минуте Анатолий Голышев сравнял счет — 3:3, а Брендэн Лайпсик на 55-й минуте забросил решающую шайбу и принес победу «Автомобилисту» — 4:3.
У «Барыса» по прежнему пять очков и последнее, 12 место в Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 18 баллов и вышел в лидеры «Востока». У идущего вторым «Трактора» также 18 баллов.