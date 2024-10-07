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Драматичным камбэком со счета 1:3 завершился матч «Барыса» с одним из лидеров КХЛ

ХК «Барыс» сыграл с «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Екатеринбурге началась отлично для казахстанского клуба. На девятой минуте Максим Мухаметов вывел «Барыс» вперед, а на 11-й минуте Майкл Маклауд удвоил преимущество гостей — 2:0. Ник Эберт на 15-й сократил отставание «Автомобилиста».

Второй период оказался безголевым.

В третьем периоде «Барыс» увеличил преимущество: на 47-й минуте Станислав Бочаров забросил третью шайбу в ворота хозяев льда. Впрочем, через 26 секунд Семен Кизимов сократил отставание «Автомобилиста» — 2:3.

На 53-й минуте Анатолий Голышев сравнял счет — 3:3, а Брендэн Лайпсик на 55-й минуте забросил решающую шайбу и принес победу «Автомобилисту» — 4:3.

У «Барыса» по прежнему пять очков и последнее, 12 место в Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 18 баллов и вышел в лидеры «Востока». У идущего вторым «Трактора» также 18 баллов.

Автомобилист
4:3
1:2, 0:0, 3:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Вячеслав Буцаев
Вратари
Евгений Аликин
(Владимир Галкин)
Никита Бояркин
1-й период
08:44
Максим Мухаметов
10:23
Майкл Маклауд
(Никита Сетдиков)
14:40
Ник Эберт
(Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек)
19:56
Алихан Асетов
3-й период
46:33
Станислав Бочаров
(Майкл Маклауд)
46:59
Семен Кизимов
(Никита Трямкин, Владимир Кузнецов)
52:38
Анатолий Голышев
(Ник Эберт, Стефан Да Коста)
52:38
Командный штраф
54:28
Брендан Лайпсик
(Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста)
Статистика
0
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Барыс
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