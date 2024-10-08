СКА обыграл лидера сезона, «Сибирь» покуражилась над «Ак Барсом». Итоги дня в хоккее

Ник Эберт одну шайбу отыграл практически сразу же, но в третьем периоде Станислав Бочаров сделал счёт 3:1 в пользу астанинцев. Вот оно, доводи матч до победы, тем более с командой, которая предыдущие две встречи вообще не могла забить. Но нет, «Барысу» ничего не помогает. «Автомобилист» показал характер — забил в следующей же смене, потом капитан Анатолий Голышев сравнял счёт, подставив клюшку на пятачке, ну, а Брендан Лайпсик не стал доводить дело до овертайма и решил всё в основное время. Николай Заварухин одержал свою 100-ю победу в качестве тренера екатеринбуржцев.