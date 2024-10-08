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Роман Ротенберг счел дискриминацией непоздравление его с 200-й игрой в КХЛ со стороны лиги

ТАСС, 7 октября. Тот факт, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не поздравила возглавляющего петербургский СКА Романа Ротенберга с его 200-м матчем в лиге в качестве главного тренера, является дискриминацией. Такое мнение он высказал журналистам.

Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

В понедельник СКА на выезде со счетом 4:3 в овертайме обыграл ярославский «Локомотив». Для Ротенберга эта игра стала 200-й в качестве главного тренера в КХЛ.

«Лига поздравила [нападающего “Локомотива”] Александра Радулова с 250-й шайбой, но не поздравила главного тренера СКА с 200-й игрой. Надо обратиться в лигу, чтобы нас тоже уважали. Нужно, чтобы не было никакой дискриминации, все было честно. Надеюсь, что такого больше не будет», — сказал Ротенберг.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года, под его руководством команда дважды выходила в полуфинал Кубка Гагарина. В сезоне-2023/24 СКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Локомотив
3:4
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Даниил Исаев
Артемий Плешков
Статистика
4
Штрафное время
14
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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