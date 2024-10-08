Роман Ротенберг счел дискриминацией непоздравление его с 200-й игрой в КХЛ со стороны лиги

«Лига поздравила [нападающего “Локомотива”] Александра Радулова с 250-й шайбой, но не поздравила главного тренера СКА с 200-й игрой. Надо обратиться в лигу, чтобы нас тоже уважали. Нужно, чтобы не было никакой дискриминации, все было честно. Надеюсь, что такого больше не будет», — сказал Ротенберг.