Роман Ротенберг счел дискриминацией непоздравление его с 200-й игрой в КХЛ со стороны лиги

В понедельник СКА на выезде со счетом 4:3 в овертайме обыграл ярославский «Локомотив». Для Ротенберга эта игра стала 200-й в качестве главного тренера в КХЛ.
«Лига поздравила [нападающего “Локомотива”] Александра Радулова с 250-й шайбой, но не поздравила главного тренера СКА с 200-й игрой. Надо обратиться в лигу, чтобы нас тоже уважали. Нужно, чтобы не было никакой дискриминации, все было честно. Надеюсь, что такого больше не будет», — сказал Ротенберг.
Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года, под его руководством команда дважды выходила в полуфинал Кубка Гагарина. В сезоне-2023/24 СКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ.