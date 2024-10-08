«Не должно быть дискриминации по национальному признаку». Ротенберг атакует КХЛ — его не поздравили с юбилеем

— Перед игрой выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова — он забил 250 голов. Но в то же время лига не поздравила главного тренера хоккейного клуба СКА, нас, с 200-й игрой. Вообще никак — ни на сайте, ни сегодня. Надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали. Все должно быть справедливо и честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы у нас все было правильно и честно. Надеюсь, что в будущем такого не будет.