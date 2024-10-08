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«Не должно быть дискриминации по национальному признаку». Ротенберг атакует КХЛ — его не поздравили с юбилеем

Еще одна красочная пресс-конференция главного тренера СКА — после победы над «Локомотивом».

Источник: ХК СКА

О матче

— Отмечу уровень хоккея. Обе команды сыграли лучшую свою игру. Поэтому зрители были рады, аплодировали стоя. Были полные трибуны, как и на каждой нашей выездной игре. Огромное спасибо болельщикам «Локомотива» и клубу. Лед замечательного качества. Играть — одно удовольствие.

О дискриминации со стороны КХЛ

— Перед игрой выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова — он забил 250 голов. Но в то же время лига не поздравила главного тренера хоккейного клуба СКА, нас, с 200-й игрой. Вообще никак — ни на сайте, ни сегодня. Надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали. Все должно быть справедливо и честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы у нас все было правильно и честно. Надеюсь, что в будущем такого не будет.

О недостатках команды

— Конечно, нужно улучшить дисциплину: нельзя столько удаляться. Мы, скажем так, это матч втроем выиграли. Но, слава Богу, правила игры в хоккей не позволяют снять всех наших ребят — тогда, конечно, было бы намного сложнее. Мы самоотверженно сражались, и я очень благодарен команде. Эта победа очень важна для меня лично.

О методах подготовки к матчу

— Были интересные командные взаимодействия, которые радуют. Вчера мы смотрели сборную СССР — как она играла в большинстве, в средней зоне, в обороне. Есть чему поучиться многим командам КХЛ! Зачем копировать систему сборной Финляндии, когда у нас есть своя система, своя культура — намного лучше и интересней. В будущем команды КХЛ будут больше играть в тот хоккей, который у нас в крови, в нашей культурной ДНК.

Об игре в меньшинстве и большинстве

— Сколько минут мы сегодня играли в большинстве? 14? Мы?! Мы не играли 14 — вы что-то попутали. Вы вообще игру смотрели? Я даже взял с собой статистику. Мы играли в большинстве 2 минуты и 30 секунд. А сколько сыграл соперник? 14 минут. Во сколько раз больше? В 7 раз. Давайте сделаем вывод: значит, мы неплохо сыграли в меньшинстве и в большинстве.

О Хайруллине и Демидове

— Есть травмы, к сожалению. Все живы-здоровы, никто не пропадал. Мы играем на пределе, кость в кость. Надеюсь, Марат вернется к следующей игре. Ваня играет в каждом матче.

Об отсутствии Серебрякова и Воробьева

— Это решение тренерского штаба. Воробьев и Серебряков в команде, тренируются. А дальше — время покажет.

О возможном возвращении из аренды Егора Заврагина

— Вас очень плохо слышно. Очень плохая связь, какие-то помехи. Майор влез, в наш телефонный разговор влез майор! (Смеется.).

Локомотив
3:4
1:1, 1:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7681 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Роман Ротенберг
Вратари
Даниил Исаев
Артемий Плешков
1-й период
08:12
Захар Бардаков
(Никита Зайцев, Артемий Плешков)
15:31
Максим Березкин
(Андрей Сергеев, Никита Черепанов)
2-й период
20:14
Максим Шалунов
(Алексей Береглазов, Максим Березкин)
22:53
Степан Фальковский
30:37
Сергей Плотников
(Захар Бардаков)
32:57
Энтони Деанджело
35:00
Мартин Гернат
35:35
Сергей Плотников
(Энтони Деанджело, Владимир Алистров)
3-й период
43:20
Максим Шалунов
43:46
Владимир Алистров
45:14
Александр Никишин
50:55
Сергей Плотников
51:15
Михаил Григоренко
51:15
Михаил Григоренко
52:32
Артур Каюмов
(Андрей Сергеев, Максим Шалунов)
Овертайм
61:47
Александр Никишин
(Михаил Григоренко)
Статистика
4
Штрафное время
14
7
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Локомотив
КХЛ: таблица и календарь