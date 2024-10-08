«Не должно быть дискриминации по национальному признаку». Ротенберг атакует КХЛ — его не поздравили с юбилеем

О матче
— Отмечу уровень хоккея. Обе команды сыграли лучшую свою игру. Поэтому зрители были рады, аплодировали стоя. Были полные трибуны, как и на каждой нашей выездной игре. Огромное спасибо болельщикам «Локомотива» и клубу. Лед замечательного качества. Играть — одно удовольствие.
О дискриминации со стороны КХЛ
— Перед игрой выступил вице-президент КХЛ и поздравил Александра Радулова — он забил 250 голов. Но в то же время лига не поздравила главного тренера хоккейного клуба СКА, нас, с 200-й игрой. Вообще никак — ни на сайте, ни сегодня. Надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров тоже уважали. Все должно быть справедливо и честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы у нас все было правильно и честно. Надеюсь, что в будущем такого не будет.
О недостатках команды
— Конечно, нужно улучшить дисциплину: нельзя столько удаляться. Мы, скажем так, это матч втроем выиграли. Но, слава Богу, правила игры в хоккей не позволяют снять всех наших ребят — тогда, конечно, было бы намного сложнее. Мы самоотверженно сражались, и я очень благодарен команде. Эта победа очень важна для меня лично.
О методах подготовки к матчу
— Были интересные командные взаимодействия, которые радуют. Вчера мы смотрели сборную СССР — как она играла в большинстве, в средней зоне, в обороне. Есть чему поучиться многим командам КХЛ! Зачем копировать систему сборной Финляндии, когда у нас есть своя система, своя культура — намного лучше и интересней. В будущем команды КХЛ будут больше играть в тот хоккей, который у нас в крови, в нашей культурной ДНК.
Об игре в меньшинстве и большинстве
— Сколько минут мы сегодня играли в большинстве? 14? Мы?! Мы не играли 14 — вы что-то попутали. Вы вообще игру смотрели? Я даже взял с собой статистику. Мы играли в большинстве 2 минуты и 30 секунд. А сколько сыграл соперник? 14 минут. Во сколько раз больше? В 7 раз. Давайте сделаем вывод: значит, мы неплохо сыграли в меньшинстве и в большинстве.
О Хайруллине и Демидове
— Есть травмы, к сожалению. Все живы-здоровы, никто не пропадал. Мы играем на пределе, кость в кость. Надеюсь, Марат вернется к следующей игре. Ваня играет в каждом матче.
Об отсутствии Серебрякова и Воробьева
— Это решение тренерского штаба. Воробьев и Серебряков в команде, тренируются. А дальше — время покажет.
О возможном возвращении из аренды Егора Заврагина
— Вас очень плохо слышно. Очень плохая связь, какие-то помехи. Майор влез, в наш телефонный разговор влез майор! (Смеется.).