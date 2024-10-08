«Автомобилист» выиграл у «Барыса», проигрывая 0:2

Эта победа позволила свердловчанам остаться на первом месте в Восточной конференции.
Сначала две шайбы в ворота «Автомобилиста» забили игроки «Барыса». Хозяева смогли еще в первом периоде отыграть одну шайбу, которую провел Ник Эберт. В третьем периоде «Барыс» снова увеличил разницу до двух шайб. Но затем хоккеисты «Автомобилиста» забили три, отличились Семен Кизимов, Анатолий Голышев и Брендэн Лайпсик.
«Тяжёлая такая победа, на нервах немножко. Спасибо болельщикам, что они нас поддерживали в эти тяжёлые минуты, — сказал после игры главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин. — Говорили ребятам о том, что соперник в третьей игре на выезде будет играть на контратаках — и они воспользовались нашими ошибками. Когда проигрывали в два гола, была “живая” лавка, очень приятно было. Понравилось движение, понравился азарт. Здорово вытащили игру, волевая победа».
Следующую игру ХК «Автомобилист» проведет в Москве. 10 октября «шоферы» сыграют с ЦСКА.
«МК-Урал» ранее писал, что ХК «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.
Игра состоялась в субботу, 5 октября, на стадионе «Уралец-Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей.