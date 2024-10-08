«Автомобилист» выиграл у «Барыса», проигрывая 0:2

«Тяжёлая такая победа, на нервах немножко. Спасибо болельщикам, что они нас поддерживали в эти тяжёлые минуты, — сказал после игры главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин. — Говорили ребятам о том, что соперник в третьей игре на выезде будет играть на контратаках — и они воспользовались нашими ошибками. Когда проигрывали в два гола, была “живая” лавка, очень приятно было. Понравилось движение, понравился азарт. Здорово вытащили игру, волевая победа».